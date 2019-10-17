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مرأة

بـ جيب حمراء قصيرة.. منة فضالى في أحدث ظهور

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 04:29 م
منة فضالى
منة فضالى
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رنا عصمت
نشرت الفنانة منة فضالى مجموعه من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، لتشارك جمهورها بأحدث ظهور لها.

وعلقت الفنانة منة فضالى على الصور قائلة:"كن سعيدًا بأي شيء وستكون سعيدًا بكل شيء ".

وتألقت الفنانة منة فضالى بإطلالة أنيقة مرتدية تنورة حمراء قصيرة وبلوزة باللون الاسود مشجرة ، وانتعلت مع هذه الاطلالة حذاء ذا كعب عال باللون الاسود، وارتدت معه حقيبة يد باللون الاسود. ️

واعتمدت منة فضالى على وضع الماكياج الصاخب الذي زاد من جمالها ووضعت احمر الشفاه باللون الاحمر المثير.
بـ جيب حمراء قصيرة.. منة فضالى في أحدث ظهور
بـ جيب حمراء قصيرة.. منة فضالى في أحدث ظهور
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