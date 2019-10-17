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أخبار العالم

رئيس الوزراء البريطاني يهدد أعضاء البرلمان بسبب البريكست

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 06:50 م
رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني
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رويترز
قال مسؤول بريطاني رفيع إن رئيس الوزراء بوريس جونسون يعتقد أن على المشرعين أن يختاروا التصويت لاتفاقه الجديد لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وإلا سيخاطرون بانسحاب فوضوي من التكتل لأن تأجيل الانسحاب لم يعد خيارا مطروحا.

ويصوت المشرعون على اتفاق جونسون يوم السبت. ووافق البرلمان على قرار يجبر جونسون على طلب تأجيل الانسحاب لما بعد 31 أكتوبر، إذا لم يستطع تمرير اتفاقه في البرلمان.

وقال جونسون إن حكومته ستحترم القانون لكن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر مهما كان الثمن.

ومن ناحية أخرى، قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن جونسون أبلغ قادة التكتل بأنه متفائل نسبيا بأن البرلمان البريطاني سيقر الاتفاق .

وجاءت تصريحات المسؤول بعد أن ألقى جونسون كلمة خلال قمة في بروكسل.

وغادر جونسون القاعة بعد ذلك وظل باقي قادة الاتحاد وعددهم 27 ليواصلوا المباحثات من دونه.
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