غياب نجم المقاولون العرب عن مواجهة الزمالك بالدوري المصري

تأكد غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب طاهر محمد طاهر عن تدعيم صفوف ذئاب الجبل أمام نادي الزمالك في مباراة الجولة الخامسة من الدوري المصري والتي تقام السبت المقبل.



ورفض الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، المجازفة بالاعتماد على طاهر أمام نادي الزمالك، بعد التأكد من عدم شفائه تماما من الاصابة.



وكان طاهر قد تعرض للاصابة في العضلة الخلفية خلال مشاركته الأخيرة مع المقاولون أمام الإنتاج الحربي في المباراة التي فاز بها ذئاب الجبل بهدف نظيف من عمر الجولة الثالثة بالدوري العام، ليبتعد صانع ألعاب المقاولون عن المشاركة مع المنتخب الأولمبي في معسكره الأخير ويخوض تدريبات تأهيلية.



واستقر الجهاز الفني للمقاولون العرب على الدخول في معسكر مغلق غدا الجمعة وذلك في اطار استعدادات ذئاب الجبل لمواجهة الزمالك.



ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري المصري برصيد 7 نقاط بعد انتصارين وتعادل في بداية إيجابية لذئاب الجبل، حيث يطمح المقاولون بقيادة عماد النحاس للبقاء في المربع الذهبي من أجل المشاركة في البطولات العربية والأفريقية.



وكان المقاولون قد فاز في افتتاحية الدوري المصري بهدف نظيف على طلائع الجيش، قبل أن يتعادل مع سموحة 2/2 ويفوز أخيرا على الإنتاج الحربى بهدف نظيف.