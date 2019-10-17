الحب العنيف .. ترامب يكشف سلاحه في إجبار أردوغان على إنهاء العملية العسكرية في سوريا

This deal could NEVER have been made 3 days ago. There needed to be some “tough” love in order to get it done. Great for everybody. Proud of all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2019

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن سلاحه في إجبار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على الإعلان عن وقف العملية العسكرية التركية التي تستهدف الأكراد في سوريا.وكتب ترامب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "إن هذا الاتفاق كان لا يمكن أن يتم قبل 3 أيام، كان يجب أن يكون هناك بعض الحب "العنيف" لإنجازه، أمر عظيم للجميع. فخور بالجميع.".وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، قد أعلن، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوقف إطلاق النار في شمال سوريا.وقال بنس في مؤتمر صحفي: "تركيا ستوقف العملية العسكرية للسماح بانسحاب وحدات حماية الشعب خلال 120 ساعة". وأضاف: "كل العمليات العسكرية ستتوقف"، مشيرا إلى أن العملية العسكرية التركية ستنتهي عندما يكتمل الانسحاب.وتابع: " أمريكا بدأت بالفعل تسهيل الانسحاب الآمن للقوات الكردية"