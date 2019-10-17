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أخبار العالم

الحب العنيف .. ترامب يكشف سلاحه في إجبار أردوغان على إنهاء العملية العسكرية في سوريا

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 08:18 م
ترامب وأردوغان
ترامب وأردوغان
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عرفة البنداري
كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن سلاحه في إجبار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على الإعلان عن وقف العملية العسكرية التركية التي تستهدف الأكراد في سوريا.

وكتب ترامب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "إن هذا الاتفاق كان لا يمكن أن يتم قبل 3 أيام، كان يجب أن يكون هناك بعض الحب "العنيف" لإنجازه، أمر عظيم للجميع. فخور بالجميع.".

وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، قد أعلن، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوقف إطلاق النار في شمال سوريا.

وقال بنس في مؤتمر صحفي: "تركيا ستوقف العملية العسكرية للسماح بانسحاب وحدات حماية الشعب خلال 120 ساعة". وأضاف: "كل العمليات العسكرية ستتوقف"، مشيرا إلى أن العملية العسكرية التركية ستنتهي عندما يكتمل الانسحاب.

وتابع: " أمريكا بدأت بالفعل تسهيل الانسحاب الآمن للقوات الكردية"
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