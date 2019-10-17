التفاصيل الكاملة للاتفاق التركي الأمريكي لإنهاء العملية العسكرية التركية في سوريا



وأوضح نائب الرئيس الأمريكي أن العملية التركية سوف تتوقف بشكل تام بعد انتهاء الانسحاب خلال هذه المدة، وذلك بعد محادثات مع الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، استمرت أكثر من أربع ساعات.



وأضاف بنس أنه "قبل نحو أسبوع توغلت تركيا في سوريا، وطالب ترامب تركيا بوقف التوغل والتفاوض مع الأكراد، مشيرا إلى أنه بفضل قيادة ترامب والعلاقة مع الرئيس أردوغان تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي يوقف العملية العسكرية التركية مشيرا إلى أن الأمر أنقذ أرواح ملايين الأشخاص في شمالي سوريا.



وبحسب نائب الرئيس الأمريكي فإن العملية العسكرية التركية ستتوقف بهدف السماح بانسحاب القوات الكردية إلى مناطق آمنة بعمق 20 ميلا جنوب الحدود مع تركيا خلال 120 ساعة، وستعلق نهائيا بعد الانسحاب، لافتا إلى أنه اتفق مع أردوغان بشأن مواصلة العمل ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.



وفيما يتعلق بالدواعش الموجودين في السجون بشمال سوريا، قال بنس إن البلدين اتفقا أيضا على حماية السجون في شمال سوريا، التي يحتجز فيها الآلاف من عناصر التنظيم الإرهابي.



وتضمن الاتفاق التركي - الأمريكي الذي أعلن عنه نائب الرئيس الأمريكي ما يلي:

- وقف تركيا العملية العسكرية للسماح بانسحاب وحدات حماية الشعب الكردية خلال 120 ساعة.

- الولايات المتحدة ستعمل مع الوحدات الكردية لتأمين انسحابها بعمق 32 كيلومترا (20 ميلا) عن الحدود السورية التركية.

- الاتفاق يتضمن عدم دخول تركيا في عمل عسكري بمدينة كوباني السورية التي دخلتها قوات سورية.

- إنهاء العملية العسكرية التركية عند اكتمال انسحاب الأكراد.

- الولايات المتحدة لن يكون لها جنود على الأرض في سوريا.

- أمريكا وتركيا تلتزمتان بالتوصل لاتفاق سلمي بشأن المنطقة الآمنة في سوريا، يضمن أمن أنقرة والأكراد.

- حماية الأقليات في شمال سوريا، وحماية السجون هناك.

- هزيمة تنظيم داعش هو الهدف المشترك.

- الولايات المتحدة تتراجع عن فرض عقوبات إضافية على تركيا.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، بنودا أخرى، تتضمن:

- تمتد المنطقة الآمنة لعمق 32 كيلومترا في سوريا من شرق الفرات وحتى الحدود العراقية.

- "مناقشة" بين تركيا وروسيا حول وضع منبج ومناطق أخرى.

- وقف العمليات العسكرية هدفه فقط السماح للمسلحين الأكراد بمغادرة المنطقة الآمنة.

- الاتفاق على تسليم القوات الكردية سلاحها الثقيل إلى الجيش الأمريكي.

- سيطرة القوات التركية على المنطقة الآمنة في سوريا.



واعتبر نائب الرئيس الأميركي أن "ما تم الاتفاق عليه سيخدم مصلحة الأكراد في سوريا ويؤسس لمنطقة عازلة طويلة الأمد".

وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن الاتفاق مع تركيا "نجاح كبير وسينقذ حياة الملايين".

أعلن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، اليوم الخميس، أن تركيا وافقت على إنهاء عمليتها العسكرية في شمال سوريا بشكل تام خلال خمسة ايام، وذلك بعد انسحاب المقاتلين الأكراد من هذه المنطقة ضمن هذه المهلة.