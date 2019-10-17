إصابة جلبرتو لاعب الإعلاميين بقطع في الرباط الصليبي

تلقى الجهاز الفنى لنادى الإعلاميين بقيادة جميل حلمى ، ضربة موجعة بعد تأكد اصابة أحمد كمال الشهير بجلبرتو بقطع في الرباط الصليبي وغيابه لفترة طويلة عن الملاعب.



وقال محمد نبيل طبيب الفريق، في تصريحات "لصدى البلد": إن اللاعب تعرض لاصابة قوية خلال مباراة فريقه الودية أمام النادي الأهلي يوم الاثنين الماضي في إطار استعداد الفريق للموسم الجديد بدورى القسم الثانى .



وأشار طبيب الفريق الى أن مسئولي مجلس ادارة نادي الاعلاميين بقياة طارق الشرباصي كلفوه باصطحاب اللاعب إلي الدكتور أحمد عبدالعزيز وقام اللاعب بعمل الفحوصات والأشعة الطبية التى أثبتت إصابته بقطع فى الرباط الصليبى الأمامى ، وقطع بالرباط الداخلي ،وقطع بالغضروف الهلالي الخارجى مع إصابة بالرباط الصليبي الخلفي للركبة اليسرى .



وأوضح أحمد عبدالعزيز طبيب المنتخب السابق ، أن اللاعب يحتاج للخضوع لعملية بالمنظار لإعادة بناء الرباط الصليبي الأمامى وعلاج قطع الغضروف الهلالي الخارجى مع تقييم حالة الرباط الصليبي الخلفي وعمل اللازم وضرورة اجراء عملية جراحية لإعادة بناء الرباط الداخلي .



ومن جانبه علق احمد كمال " الشهير بـ جلبرتو لاعب الاعلاميين على اصابته : الحمدلله على كل حال متفائل خير ، ووجه الشكر لمجلس ادارة النادى برئاسة طارق الشرباصى وخاصة الكابتن خالد فتوح نائب رئيس النادى للوقوف بجانبى وأتمنى كل التوفيق للكابتن جميل حلمى المدير الفنى ولكل زملائى بالفريق فى الموسم القادم وتحقيق حلم الصعود .

