Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إصابة جلبرتو لاعب الإعلاميين بقطع في الرباط الصليبي

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 09:13 م
جيلبرتو
جيلبرتو
Advertisements
رباب الهوارى
تلقى الجهاز الفنى لنادى الإعلاميين بقيادة جميل حلمى ، ضربة موجعة بعد تأكد اصابة أحمد كمال الشهير بجلبرتو بقطع في الرباط الصليبي وغيابه لفترة طويلة عن الملاعب.

وقال محمد نبيل طبيب الفريق، في تصريحات "لصدى البلد": إن اللاعب تعرض لاصابة قوية خلال مباراة فريقه الودية أمام النادي الأهلي يوم الاثنين الماضي في إطار استعداد الفريق للموسم الجديد بدورى القسم الثانى .

وأشار طبيب الفريق الى أن مسئولي مجلس ادارة نادي الاعلاميين بقياة طارق الشرباصي كلفوه باصطحاب اللاعب إلي الدكتور أحمد عبدالعزيز وقام اللاعب بعمل الفحوصات والأشعة الطبية التى أثبتت إصابته بقطع فى الرباط الصليبى الأمامى ، وقطع بالرباط الداخلي ،وقطع بالغضروف الهلالي الخارجى مع إصابة بالرباط الصليبي الخلفي للركبة اليسرى .

وأوضح أحمد عبدالعزيز طبيب المنتخب السابق ، أن اللاعب يحتاج للخضوع لعملية بالمنظار لإعادة بناء الرباط الصليبي الأمامى وعلاج قطع الغضروف الهلالي الخارجى مع تقييم حالة الرباط الصليبي الخلفي وعمل اللازم وضرورة اجراء عملية جراحية لإعادة بناء الرباط الداخلي .

ومن جانبه علق احمد كمال " الشهير بـ جلبرتو لاعب الاعلاميين على اصابته : الحمدلله على كل حال متفائل خير ، ووجه الشكر لمجلس ادارة النادى برئاسة طارق الشرباصى وخاصة الكابتن خالد فتوح نائب رئيس النادى للوقوف بجانبى وأتمنى كل التوفيق للكابتن جميل حلمى المدير الفنى ولكل زملائى بالفريق فى الموسم القادم وتحقيق حلم الصعود .
Advertisements

ترشيحاتنا

بلوزة شفافة.. إيمان العاصى تتألق في أحدث ظهور

جريت في الشارع ودمها بيسيل .. اعترافات مثيرة لـ قاتل زوجة أخيه بـ سوهاج

حبيبتى وأختى وش السعد عليا.. شاهد سعد الصغير بصحبة دينا

مفاجأة.. حارس الأهلي على رادار مانشستر يونايتد

الدوري المصري.. الأهلي يخطر اتحاد الكرة بقرار مهم

للرد على بيان الأهلي.. اتحاد الكرة يعقد اجتماعا طارئا.. السبت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الليلة الكبيرة.. محافظ الغربية يرأس احتفالية مولد السيد البدوي بطنطا..صور

طلبت من زوجها مساعدتها في تنظيف المنزل فأمضت الليلة في السجن.. شاهد

بإطلالة غامضة.. جنا عمرو دياب تخضع لجلسة تصوير جديدة تحت أضواء النيون