ديفيد هايل في السعودية.. ماذا دار بينه وبين الأمير خالد بن سلمان؟

استقبل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع،بالمملكة العربية السعودية في مكتبه بالرياض، أمس الأربعاء، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية ديفيد هايل.



وفي بداية اللقاء، نوه نائب وزير الدفاع السعودي بعمق العلاقات التاريخية والإستراتيجية التي تربط المملكة بالولايات المتحدة، مشددًا على أهمية تلك العلاقة في خدمة الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتحقيق مصالح الشعبين الصديقين.



وخلال اللقاء، استعرض الأمير خالد بن سلمان والمسؤول الأمريكي، أوجه التعاون المختلفة بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، كما بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة بما يجنبها التهديدات والتدخلات الخارجية، وفقا لوكالة الانباء السعودية الرسمية "واس"



وتطرقت المحادثات، إلى مستجدات الوضع القائم في اليمن ودور تحالف دعم الشرعية في تعزيز أمن واستقرار اليمن من النواحي العسكرية والسياسية والإنسانية.



وجدد مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية، التأكيد على دعم بلاده للجهود الدبلوماسية للدفع بالعملية السياسية في اليمن بوساطة الأمم المتحدة، منوهًا بالعلاقات المتينة بين المملكة والولايات المتحدة والتزام البلدين بالعمل المشترك لمواجهة سلوك إيران العدائي في المنطقة وسعيهما لتعزير الأمن والاستقرار.

