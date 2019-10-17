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رياضة

بيراميدز يواصل نزيف النقاط ويتعادل سلبيا أمام سموحة بالدوري الممتاز

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 09:59 م
الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز
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محمد رشاد
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نزيف النقاط في الدوري الممتاز، بعدما تعادل سلبيا أمام ضيفه سموحة فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوى ، فى إطار مباريات الأسبوع الرابع من المسابقة.

وبعد بداية هادئة تطورت إلى سيطرة من فريق بيراميدز الذي لم ينجح في الوصول إلى مرمى سموحة، باغت الضيف السكندري بهجمة خطيرة في الدقيقة 26 أسفرت عن عرضية حولها حسام حسن برأسية في القائم الأيمن لتضيع فرصة التقدم.

وسنحت فرصة التقدم في الدقيقة 74 لبيراميدز بعد انفراد تام اللاعب دودو الجباس لكن مهاجم بيراميدز سدد الكرة بيسراه لتمر بجوار القائم الأيسر بقليل ، بعدها استمر اللقاء لكن دون أي فرص حقيقة لينتهي بالتعادل السلبي.

التعادل رفع رصيد بيراميدز إلى النقطة الثامنة فى المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر بتسع نقاط ، بينما ارتفع رصيد سموحة الى النقطة الخامسة محتفظا بمركزه التاسع فى جدول ترتيب الدوري الممتاز.
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