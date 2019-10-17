انطلاق فعاليات الرياض بوليفارد .. تركي آل الشيخ: لولا وجود الأمير محمد بن سلمان ما كان حدث

رحب تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بالضيوف المشاركين والحاضرين في موسم الرياض.



وقال تركي آل الشيخ، إنه من عائلة متوسطة الحال، ووالده ووالدته كانوا يجمعون رواتبهم من أجل سفره لبعض الدول ويتفقد العالم، قائلا «امي وابوي كانوا في يوم من الايام يجمعون رواتبهم عشان عام نشاهد الدنيا وعام نجلس في الرياض» .



وتساءل تركي آل الشيخ،: «من كان يتوقع أن نشاهد ما نشاهده الآن في الرياض، وأقول لكم وبوضوح، هذا الشئ كله ما كان يحدث لولا وجود شخص في مقام ورؤية سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان».



وشدد تركي آل الشيخ، على أن الأمير محمد بن سلمان يقدم كل ما يتمناه الشعب السعودي ليعيشوا الحياة الطبيعية مثل اي شعب في العالم، متابعا : «احنا فداء والله يحفظ خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز الذي أعطى الرياضة 60 عاما وأكثر، والآن نقول أبدينا واهلا وسهلا بكم في موسم الرياض».



وأطلق تركي آل الشيخ، اليوم الخميس، فعاليات موسم الرياض في «الرياض بوليفارد»، بمسيرة استعراضية شارك فيها أكثر من 1500 مقدم بأزياء تنكرية، إضافة إلى عرض الدرجات هارلي والألعاب النارية.



ويشهد موسم الرياض إقامة أكبر المعارض يشارك فيها عارضون من أنحاء العالم، وتشتمل فعاليات "الرياض بوليفارد" على "النافورة الراقصة"، التي تقدم عروضا موسيقية وعروضا مائية وثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى المطاعم والكافيهات.



وانطلقت فعاليات «موسم الرياض» الجمعة الماضية، ويستمر حتى منتصف ديسمبر، حقق أكبر عائد في الرعايات والشركات المساهمة في تاريخ السعودية، بأكثر من 400 مليون ريال، فيما حققت المبيعات خلال ثلاثة أيام فقط أكثر من 235 مليون ريال.



ويأتي موسم الرياض، ضمن فعاليات الهيئة العامة للترفيه في السعودية، حيث تم فتح باب استقبال طلبات المشاركة في الموسم من قبل القطاع الخاص والإعلام والأفراد ليكونوا جزءا من شركاء النجاح في هذا الموسم.



وأطلق موسم الرياض البوابة الإلكترونية لتلقي الطلبات التي تمنح الفرصة للجميع كل في مجاله للمشاركة في الموسم المميز والذي يستمر حتى 15 ديسمبر 2019.