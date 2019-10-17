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رياضة

مفيش عدالة في الدوري.. حسام حسن يدخل على خط أزمة قمة الأهلي والزمالك

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 10:38 م
حسام حسن
حسام حسن
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عمرو ابوبكر
دخل حسام حسن المدير الفني لفريق كرة القدم الاول بنادي سموحة، على خط الازمة المثارة والمتأججة بين الناديين الاهلي والزمالك بسبب تأجيل مباراة القمة بينهما،والبيان الذي أصدره الأهلي عن عدم خوض مباريات في الدوري قبل أن يخوض مباراة القمة 119 معربا عن أنه قرار يحترم ولا يوجد به أي انتقادات.

وأضاف حسن خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي عقب انتهاء مباراة فريقه أمام بيراميدز، أن ما يتم في الدوري المصري لا يوجد به عدل ومساواة فيوجد أندية في القمة وأندية في القاع واللى فى القاع ليس له مميزات مثل من في القمة.

وأشار حسن الى أن ما يطلبه سواء الأهلي أو الزمالك يفرق كثيرًا عن ما يطلبه الأندية الأقل ترتيبًا في الدوري، فلابد من وجود مساواة حتى في توقيتات المباريات اذا لعب سموحة مباراة الساعة 2.30 يجب أن يخوض الأهلي مباراة في الساعة 2.30 والزمالك مثله.

وصرح حسن ان فريقه به العديد من الإصابات، ولكنه خاض المباراة أمام بيراميدز باداء مميز ولم يكن امامه مشكلة في التواجد في هذه المباراة على الرغم من انه يرى ان من حقه طلب التأجيل مثل باقي الأندية.
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