شاهد.. موجة انتقادات واسعة لعروسين على مواقع التواصل.. بسبب البخل

واجهت عروس أمريكية في الخامسة والعشرين من عمرها موجة انتقادات واسعة على موقع "Reddit"، بعد أن كشفت في منشور لها على الموقع عن رغبتها في أن تجعل ضيوف حفل زفافها يقومون بدفع ثمن المشروبات التي سيحصلون عليها في الحفل، في محاولة منها لتعويض بعض من تكاليف الزفاف، وذلك بحسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وقالت العروس، التي لم يتم الإشارة إلى هويتها، إنها وزوجها المستقبلي يقومان ببذل قصارى جهدهما من أجل تقليل تكاليف حفل زفافهما، المقرر إقامته العام المقبل، مشيرة إلى أنهما تمكنا حتى الآن من حجز مكان إقامة الحفل مجانًا، فضلًا عن أنهما حصلا على الوجبات المقرر تقديمها خلال الحفل كهدية، وقاما بشراء ملابس مستعملة.



لكن نظرًا لأن شراء المشروبات التي ستُقدم إلى الضيوف من شأنه أن يؤثر على الميزانية التي قاما بوضعها لحفل الزفاف، خاصة وأنه من المتوقع ألا تقل تكلفتها عن ألف دولار، فإن العروسين يفكران في تحديد أسعار للمشروبات المقدمة في الزفاف، على أن يقوم الضيوف بدفع ثمنها، بحيث يكون في إمكانهما كسب المال من أجل تغطية تكاليف حفل زفافهما الأخرى.



وأوضحت العروس أنه من المقرر أن يقام حفل زفافها في مزرعة أحد أقاربها، فضلًا عن أن صديقًا لها من الجامعة وافق على تحضير وتقديم الطعام في الحفل مجانًا باعتبار ذلك هدية زواج.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن العروسين كانا مقتنعين بالفكرة، حتى عرضت العروس الأمر على وصيفتها، التي أصيبت بالغضب وأخبرتها أن مثل هذا التصرف سيكون مبتذلًا ومزعجًا، في حين أن أفراد عائلتها وأصدقائها منقسمين في الرأي حول الأمر.



وتساءلت العروس في المنشور الذي شاركته على الموقع عما إذا كان ذلك التصرف مزعجًا بالفعل أم لا، وعما إذا كانت هي المخطئة لتفكيرها في ذلك.



وعلق العديد من مستخدمي موقع "Reddit" على منشور العروس مؤكدين على أنها وزوجها المستقبلي مخطئين في تفكيرهما.



وانتقد أحد الرواد العروسين قائًلا إنهما لا يفكران حتى في بيع المشروبات في مقابل نفس السعر الذي تم شراؤها به، مع أن ذلك سيكون بدوره مبتذلًا بعض الشئ، لكن بدلًا من ذلك فإنهما يفكران في قيام أفراد العائلة والأصدقاء بدفع ثمن يتجاوز سعر المشروب الأصلي من أجل تحقيق الربح.



وأشار آخر إلى أنه لا يكفي العروسين أنهما حصلا على مكان لإقامة الحفل مجانًا، وكذلك طعام مجاني، لكنهما يريدان أيضًا كسب المال من ضيوف حفل زفافهما.



وانتشرت فكرة العروسين بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، حيث قوبلت بانتقادات شديدة، كما تداولت عدة مواقع إخبارية عالمية الأمر.