سر شغفها بالقراءة والكتابة.. لبنى عبدالعزيز تروي كيف غرس والدها حب الأدب في قلبها

كشفت الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز عن تفاصيل جديدة من حياتها الشخصية ويومها الحالي، مشيرة إلى أنها تقضي معظم وقتها في القراءة والكتابة، وهما الهوايتان الأقرب إلى قلبها منذ طفولتها.



العائلة بأكملها تربت على حب الأدب والفن والجمال

وأوضحت لبنى عبد العزيز، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة dmc، أن والدها – الذي كان يشغل منصب نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام وكاتبًا ومترجمًا بارزًا – هو من غرس فيها حب الأدب والثقافة. وأشارت إلى أنه كان يحرص على منحها الكتب بدلاً من الألعاب، ويقص عليها قصصًا من روائع الأدب العالمي.

وأضافت الفنانة الكبيرة أن العائلة بأكملها تربت على حب الأدب والفن والجمال، لافتة إلى أنها دائمًا ما تبحث عن الجمال في تفاصيل الحياة اليومية البسيطة، مثل كلمة طيبة، أو زهرة، أو صديق مخلص.