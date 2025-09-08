قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»
لبنى عبد العزيز: الذكاء الاصطناعي خطر يُهدّد هوية الإنسان
ترامب: أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق بشأن غزة قريبًا جدًا
وفاة الفنان مصطفي الخضري عن عمر يناهز الـ92 عامًا
قرار مش سهل| أسما شريف منير تكشف عن رسالة «شات جي بي تي» لها بشأن ارتدائها الحجاب
تعرف على أوجه تكريم الله للإنسان.. 7 مظاهر مذكورة في القرآن
لن تصدق.. لهذه الأسباب تشعر بالخدر أثناء النوم
مراسم مشددة تكشف هواجس بيونج يانج| كيف يحمي الرئيس الكوري أسراره حتى من الحلفاء؟.. طقوس غامضة
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين
عبد الحليم قنديل: تهجير الفلسطينيين فكرة أمريكية وليست إسرائيلية
لبنى عبدالعزيز تكشف تفاصيل أول لقاء مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر
ترك إرثًا فنيًا.. «المهن التمثيلية» تنعى الفنان مصطفى الخضري وتعلن موعد ومكان العزاء
أخبار العالم

جانتس: الرد الإسرائيلي يجب أن يكون «نعم» واضحة لمقترح ترامب لا لبس فيها

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق وزعيم حزب «أزرق أبيض» بيني جانتس عن دعمه الكامل لمبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تدعو إلى إطلاق سراح جميع الأسرى في اليوم الأول من اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكّدًا أن "الرد الإسرائيلي يجب أن يكون نعمًا واضحة لا لبس فيها".

وفي تصريحات له اليوم، قال جانتس: "إن مقترح ترامب المنشور يمثل فرصة سياسية وأمنية لا ينبغي تفويتها، ويجب على إسرائيل أن تتعامل معه بمسؤولية وشجاعة".

ودعا جانتس شركاءه في المعارضة إلى دعم المقترح وتوفير "كل الغطاء السياسي اللازم، بما في ذلك الانضمام إلى الحكومة لفترة مؤقتة إذا لزم الأمر، من أجل تحقيق هدفنا الوطني بتحرير الأسرى".

حماس ترد: مستعدون لإطلاق الأسرى مقابل ضمانات حقيقية

في المقابل، أعلنت حركة حماس ترحيبها بأي جهود دولية تفضي إلى وقف إطلاق النار، وأكدت أنها تلقت "عدة أفكار من الجانب الأمريكي" تهدف إلى التوصل لاتفاق شامل، مشيرة إلى أنها مستعدة لمناقشة إطلاق سراح جميع الأسرى في حال اقترن ذلك بـ"إعلان واضح بوقف الحرب، وانسحاب كامل من غزة، وتشكيل لجنة لإدارة القطاع".

وفي بيان رسمي، شددت الحركة على ضرورة وجود "ضمانات دولية ملزمة" تضمن التزام إسرائيل بالاتفاق، مذكّرة بأن الاحتلال "تنصل من الاتفاق الأخير الذي قدمه الوسطاء ووافقت عليه الحركة في القاهرة بتاريخ 18 أغسطس 2025، ولم يصدر عنه أي رد حتى الآن، بل واصل ارتكاب المجازر والتطهير العرقي بحق المدنيين".

وأكدت حماس أنها على "تواصل دائم مع الوسطاء لتحويل هذه الأفكار إلى اتفاق شامل يلبي مطالب شعبنا، ويحقق الإفراج عن الأسرى وضمانات حقيقية لوقف العدوان".

بالصور

دى الخطوة الصح.. أسما شريف منير تعلن ارتداء الحجاب

اسما شريف منير
اسما شريف منير
اسما شريف منير

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

خسوف القمر
خسوف القمر
خسوف القمر

اعتداء دموي على منتصر بعد ندوة التحرر.. والنهاية مفتوحة على مزيد من الغموض

أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم

هاني فرحات.. أول عربي يقود الأوركسترا الملكية الفرنسية بقصر فرساي

هاني فرحات
هاني فرحات
هاني فرحات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

