رسالة مؤثرة من مفيدة شيحة لنفسها في عيد ميلادها الـ54: «حافظت على كرامتي وحققت كل أحلامي»

احتفلت الإعلامية مفيدة شيحة بعيد ميلادها الـ54، ووجهت لنفسها رسالة مؤثرة باكية، استرجعت خلالها مشوارها المهني والاجتماعي وأمومتها.

ونشرت مفيدة شيحة مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وجهت خلاله رسالة إلى نفسها قائلة: "النهاردة تمّيت 54 سنة، وأُطلب مني أن أوجّه كلمة لمفيدة في عيد ميلادها. ناس كتير ممكن تتوقع إن دا تمثيل أو غرور، لكن في حقيقة الأمر أنا فخورة بيكي جدًا. أنا فاكرة كويس لما كان عندي 25 سنة ولسه والدة منة، وكان عندي آمال كبيرة جدًا عايزة أحققها، ونفسي أعمل حاجات كتير جدًا بس مكنتش عارفة أروح فين وأجي منين. والحياة كانت بتاخدني وتوديني. وأقول للست الجميلة اللي قاعدة قدامي: برافو بجد، فرحانة وفخورة بيكي جدًا".

وتابعت: "حققتِ كارير وكنتي شاطرة فيه جدًا، وحققتِ بيت وأهل وتأمينهم كان حلم حياتي. راعيتِ أمي لحد ما توفت ومحتاجتش حاجة، وعلمتِ بنتكِ أحسن تعليم لحد ما أخدت الماجستير وكان دا أمل حياتي، وجوّزتها وعملتِ كل اللي اختارته وكل حاجة نفسها فيها، من الفستان للمكان للعريس ونفذتهولها. وكل دا وحافظتِ على نفسكِ وعلى كرامتكِ وعزّة نفسكِ. أنا مترجّتش حد ولا اتنازلت لحد في كل اللي وصلتله، عشان كدا بقول لنفسي برافو، وعملتِ (ستات ماركت) ونجح جدًا".

https://www.instagram.com/reel/DOT_bNpgFaY/?igsh=MWU3ZjY0dXpucW03Mw==

وأضافت: "كنتي ست بـ100 راجل وعملتي كل الأدوار دي ونجحتي، وحجّيتي، وعقبال ما أشوفك عند 60 سنة ويكون فاضلك اللي بتتمنيه من ربنا: الستر، الصحة، والحفيد اللي يطبطب على قلبك".