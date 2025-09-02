مفيدة شيحة: فضل شاكر كسر مقاييس العالم الذي نعيش فيه

قالت الإعلامية مفيدة شيحة، إن المطرب فضل شاكر صوت البساطة الذي أعاد تعريف الرومانسية، مضيفة أن فضل كسر كل مقاييس العالم الذي نعيش فيه.

واضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، أن فضل شاكر حقق نجاحا بدون دعاية وإنتاج ضخم، متابعا أن نجل المطرب فضل شاكر نسخة من والده وساعده كثيرا في تحقيق هذا النجاح من خلال آخر أعماله الفنية.

تابعت الإعلامية مفيدة شيحة، أنه فضل شاكر يعمل حالة وجدانية تشعرها بأننا عودنا للحياه الطبيعية بعيدا عن الصخب والتطور التكنولوجي الهائل، مستدكة ان صوته مش مجرد مغني ويقدم الكلمة واللحن المناسبين في الوقت الصح وبالطريقة الصح.