ميدو يفتح النار على اتحاد الكرة بعد تأجيل مباراة القمة

علق أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي مصر المقاصة، على خبر تأجيل مباراة القمة 119، بين الأهلي والزمالك يوم السبت القادم إلى أجل غير مسمى.



وقال "ميدو" خلال تصريحات لبرنامج "اللعيب" المذاع عبر فضائية "MBC مصر": "منذ شهرين كنا ننظم أهم بطولة في القارة ولم يكن لدينا أي مشكلة، ما الأزمة أن نقيم مباراة القمة بدون جماهير".



وتابع: "كان لدينا أمل كبير في انتظام المسابقة بدون أي تأجيلات، تأجيل مباراة القمة فتح الباب لكل الأندية لكي تطالب بحقوقها ليكون هناك عدل بين كل الفرق".



وأضاف: "نحن في عام 2019 بعد وصول مصر لاستقرار أمنى تام يشهد له العالم لا يصح ان نؤجل مباراة كرة قدم من أجل الدواعي الأمنية، نعيش في أمن لم ننعم به منذ سنوات طويلة، هذه رسالة سلبية للعالم".



وعن بيان النادي الأهلي قال ميدو: "من حقه أن يدافع عن حقوقه وهذا حق اصيل لمجلس إدارة الأهلي والزمالك وكل الأندية المتضررة من عدم انتظام مسابقة الدوري، إذا كان اتحاد الكرة لا يمتلك الشجاعة للمواجهة يجب عليه الرحيل فورًا لأن أعضاءه لا يستحقون التواجد في مناصبهم".



واستكمل: "ابلاغ المقاولون العرب بلعب مباراة الزمالك بدًلا من أسوان عبث في جدول المسابقات ".





