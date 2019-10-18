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رياضة

أنيسة حسون تعلق على بيان النادي الأهلي بشأن الدوري

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 06:03 ص
انيسة حسون
انيسة حسون
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صدى البلد
علقت النائبة أنيسة حسون على البيان الذي أصدره النادي الأهلي قائلة: "أنا كل يوم عن التاني بيزداد فخري أني أهلاوية وبشجع النادي الأهلي العريق والمحترم في تصرفاته وردود أفعاله لأنه نادي المصريين الطيبين إللي زينا".

وأضافت خلال تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "فطبيعي نحس بالسعادة والرضي بأننا ننتمي إلي هذا الصرح الشامخ الذي لم يخيب أملنا أبدأ في التمسك بالأخلاق الحميدة والتصرفات الرشيدة #يحيا الأهلي".

وقد أرسل النادي الأهلي خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة مساء أمس، الخميس، لإخطاره بقرار مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بعدم خوض أي مباريات في بطولة الدوري المصري قبل إقامة لقاء الزمالك ببطولة الدوري والذي تم تأجيله بقرار من اتحاد الكرة لدواعي أمنية.

وأعلن مجلس إدارة الأهلي رفضه خوض أي مباراة في مسابقة الدورى المصري قبل مواجهة الزمالك التي كان مقررًا لها بعد غد السبت وتم تأجيلها إلي أجل غير مسمي، وقال النادي الأهلي في بيان رسمي اليوم الخميس إنه يحترم بشكل نهائي الرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة والتي كانت وراء تأجيل مباراة الزمالك حسبما أعلن اتحاد كرة القدم المصري.

ورفض المجلس في ذات البيان وبشكل قاطع أستغلال هذا التأجيل لعودة العشوائية للمسابقات الكروية.

وأعلن المجلس رفضه خوض أي مباراة في بطولة الدوري قبل أن يلعب الأهلي مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين في ظل المشاركات المحلية والأفريقية.

وأضاف الأهلي في بيانه: «نؤكد علي تقديرنا الكامل للأمن ودوره في تأمين مباريات المنتخبات الوطنية والأندية المصرية في المسابقات المحلية والقارية،. وكذا مساهمة الأمن ورجاله في الصورة الحضارية للبلاد عند أستضافة الأحداث الرياضية الكبرى وآخرها بطولة الأمم الأفريقية التي جرت على الملاعب المصرية في يونيو الماضي بمشاركة 24 دولة وفي حضور مئات الآلاف من الجماهير دون أن تحدث مشكلة واحدة، أيضًا كانت كفاءة الأمن المصري دامغة في إقامة مباريات الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية بحضور جماهيري مكثف في الملاعب المختلفة. لذلك لم يتقبل كثيرون حيثيات قرار أتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة التي كان مقررًا لها السبت المقبل لدواع أمنية خاصة أنه لم يكن هناك مانع في إقامتها بملعب برج العرب وبدون جماهير. وهو الملعب الذي كان شاهدًا ولا يزال على كفاءة الأمن المصري عندما نجح في تأمين العديد من المباريات التي أقيمت عليه بحضور جماهيري كبير".

وأوضح: "لقد أنتظر النادي الأهلي بعض الوقت عقب تلقيه أمس مكاتبة اتحاد كرة القدم الخاصة بتأجيل مباراة القمة لدراسة الموقف من كافة جوانبه ويضطلع كل فرد بدوره.، وأزاء ما سبق فأن النادي الأهلي يحترم تمامًا الرؤية الأمنية بخصوص مباراة القمة.، لكنه يرفض أن يستثمرها البعض لتحل العشوائية بالمسابقات الكروية ويتم أهدار مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة مثلما جرى في الموسم الماضي.، لذا فأن النادي الأهلي لن يخوض أية مباراة في بطولة الدوري العام قبل ان يلعب مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها، وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين في ظل مشاركاتهما المحلية والأفريقية".
أنيسة حسون تعلق على بيان النادي الأهلي بشأن الدوري
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