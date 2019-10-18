Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

معارك عنيفة بالمكسيك بعد اعتقال نجل "إمبراطور المخدرات"

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 07:57 ص
خواكين جوزمان
خواكين جوزمان
Advertisements
أ ش أ
اعتقلت قوات الأمن المكسيكية أحد أبناء إمبراطور المخدرات خواكين جوزمان، الشهير باسم "إل تشابو"، مما أدى إلى اندلاع معارك عنيفة بالأسلحة النارية في عدة أحياء بمدينة كولياكان، معقل عصابة "كارتل سينالوا" التي يرأسها خواكين.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية نقلا عن وسائل إعلام مكسيكية اليوم الجمعة، أن قوات الأمن المكسيكية أكدت اعتقال أوفيديو جوزمان، الذي يُعتقد أنه وأخوته من العناصر النافذة في المنظمة منذ حبس والدهم في الولايات المتحدة.

من جانبه.. قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إن مجلس وزرائه الأمني سيدلي بمعلومات عن الوضع في ولاية سينالوا في وقت لاحق.

وأكدت شرطة ولاية سينالوا أن عدة سجناء هربوا من أحد السجون خلال الفوضى التي استمرت ساعات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمريكا تسعى لمصادرة 12 مليار دولار من أكبر امبراطور مخدرات فى العالم

ترشيحاتنا

سأرقص فرحا للفريق.. مصطفي يونس يفجر عدة مفاجآت بشأن عمله بقناة الزمالك

ترك ألما في نفس كل مشجع.. فرج عامر يفتح النار على حكم مباراة سموحة وبيراميدز

لا يملك خيارا آخر.. الطبيب المعالج للخطيب يفجر مفاجأة بشأن سر رفضه إجراء جراحة جديدة

مظاهرات لبنان .. ارتفاع عدد مصابي قوات الأمن إلى 60 شخصا

تعليق ناري من خالد الغندور على إمكانية إقامة السوبر الأفريقي في قطر.. فيديو

الفبركة مستمرة.. إكسترا نيوز تفضح غباء إعلام الإخوان وأكاذيبهم عن مياه النيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكرانيش ولامع .. شاهد فستان بلقيس فى أحدث جلسة تصوير

محمود التهامي يحيي الليلة الكبيرة في مولد شيخ العرب بطنطا .. صور

شاهد.. موجة انتقادات واسعة لعروسين على مواقع التواصل.. بسبب البخل