خبير اقتصادي: طرح مشاريع جديدة للاستفادة من مدخرات المصريين بالخارج

قال الدكتور كريم العمدة "الباحث فى شئون الاقتصاد": إن هناك 10 ملايين مصرى بالخارج وهم جزء مهم من شعب مصر يمثلون قوة ناعمة لمصر فى الخارج، وأنه تم استغلالهم استغلام أمثل فهم يمثلون أطباء وعلماء ومهندسين فى أغلب دول العالم.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناه "الأولى" أنهم حققوا إنجازات، مؤكدا أنه لابد أن يكون لدينا خطة أو تصور فى مصر للاستفادة منهم لتعود بالنفع على الدولة.



وأشار إلى أن الصين والهند كان لهم دور فى الاستعانة بأبنائهم بالخارج لنقل التكنولوجيا والخدمات الطبية والاتصالات والمعلومات والاستفادة منهم قدر المستطاع؛ مضيفًا أن الدولة المصرية لديها تصور ورؤية للاستفادة من أولادها فى الخارج.



وتابع العمدة أن عمال مصر فى الخارج يقوموا بتحويل ما لا يقل سنويًا 30 مليارات دولار؛ مشيرًا إلى أنه لدينا وزارة خاصة بالمصريين بالخارج والهجرة تتواجد بشكل مستمر.



وأردف "الباحث فى شئون الاقتصاد" إلى أن الرئيس المصرى فى زياراته المتنوعه الخارجيه التى تقترب من 115 زيارة كان يخصص جزءا من وقته لزيارة أبناء مصر في الخارج.



وأشار العمدة إلى أن ذلك يعمل على تحسين صورة مصر بالخارج نتيجة التشويه التى تعرضت له مصر من قبل الدول المعادية لها , وبالتالى فالدولة المصرية المتمثله فى الرئاسه او فى وزارة الهجرة تتعامل معهم بشكل مستمر.



وأردف أن الجانب الاقتصادى أو وزارة الاستثمار أو الحكومة المصرية بالداخل بدأت تطرح صناديق استثمار للأستفادة من مدخرات المصريين بالخارج, فى حاله رغبتهم فى الاستثمار داخل مصر وطرح المشاريع الجديدة وتسهيل الإجراءات .

