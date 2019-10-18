فيديو وانفوجراف.. الحكومة تنفي 12 شائعة تداولت خلال 7 أيام

أصدر المركز الاعلامي لمجلس الوزراء فيديو وانفوجراف لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية لتوضيح حقيقة هذه الموضوعات .



وذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء, واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة (من 11 حتى 18 أكتوبر 2019 ‏):



حيث نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تداول حول تسريح أعداد كبيرة من موظفي الجهاز الإداري للدولة توفيرًا للنفقات، كما نفي مااثير حول اعتزام مصر الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي يناير القادم لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي جديد، ونفي ايضا ما تداول حول وقف الحكومة استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء



كما نفي المركز الاعلامي ما تردد حول فرض الحكومة ضريبة جديدة على السجائر والمشروبات الغازية لتمويل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ، كما نفي ما اثير حول إلغاء الإعفاءات الجمركية في قانون الجمارك الجديد، ونفي ايضا ما تداول حول حذف مليون مواطن ضمن المرحلة الخامسة لتنقية البطاقات التموينية، كما نفي ما تردد حول تخفيض حصص الدقيق المدعم للمخابز







ونفي المركز ما تداول حول فرض زيادات جديدة على أسعار كروت الشحن، كما نفي ما تردد حول إصابة أسماك البلطي بالميكروبات والديدان نتيجة تغذيتها على مخلفات الدواجن والأعلاف الفاسدة داخل المزارع.



ونفي ايضا ما تداول حول إلغاء وزارة الزراعة قطاع "الإرشاد الزراعي" بمختلف محافظات الجمهورية.



كما نفي المركز اعتزام وزارة الطيران المدني بيع مستشفى "مصر للطيران"، ونفي ايضا ما اثير حول بيع تذاكر القطارات من خلال شركات خاصة