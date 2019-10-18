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أخبار العالم

سندات لبنان الدولارية تنخفض بفعل احتجاجات لليوم الثاني

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 10:46 ص
احتجاجات لبنان
احتجاجات لبنان
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رويترز
انخفضت سندات لبنان السيادية الدولارية 1.9 سنت اليوم الجمعة بعد أن استمرت أكبر احتجاجات منذ سنوات لليوم الثاني في أنحاء الدولة التي تعاني من أزمة اقتصادية.

وتكبدت سندات استحقاق 2025 أكبر انخفاض في شهرين، لتتراجع إلى 67.09 سنت للدولار وفقا لبيانات تريدويب.

ولبنان من بين أكبر الدول المثقلة بعبء الديون في العالم، ويعاني جراء انخفاض النمو وبنية تحتية متداعية. وتجمع آلاف الأشخاص خارج مقر الحكومة وسط بيروت مساء أمس الخميس، مما أجبر الحكومة على التراجع عن خطط لفرض ضريبة جديدة على المكالمات الصوتية عبر تطبيق واتساب.
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