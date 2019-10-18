من الرقص إلى مقاطع التعليم | TikTok يغير صورته.. المنصة الاجتماعية الأكثر ربحًا في العالم...يحظر الإعلانات السياسية... كل ما تريد معرفته عن التطبيق

- من الرقص إلى التعليم الإلكتروني.. TikTok يسعى إلى تغيير صورته

- ما هو تطبيق تيك توك TikTok

- منصة تيك توك TikTok الأكثر رباحًا في العالم



أطلقت شركة تيك توك "TikTok" الصينية، برنامجًا تعليميًا جديدًا في الهند، حيث يسعى تطبيق مشاركة الفيديوهات القصيرة الشهير إلى توسيع نطاق خدماته وتخفيف العبء على السلطات المحلية في أحد أكبر أسواقها، وفقا لما ذكره موقع "TechCrunch" التقني.



وتعد هذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها "TikTok" برنامجًا من هذا النوع في أي سوق حول العالم، حيث قالت شركة "Bytedance" المالكة للمنصة الأكثر شعبية في العالم:"إنها تعمل مع عدد من منشئي المحتوى والشركات في الهند لتعبئة المنصة بمقاطع فيديو تعليمية".



وتغطي هذه المقاطع التعليمية مجموعة من الموضوعات الرئيسية، مثل مفاهيم العلوم والرياضيات على مستوى المدرسة، بالإضافة إلى تعلم لغات جديدة، ويشتمل التطبيق الاجتماعي أيضًا على مقاطع فيديو تقدم نصائح حول الصحة والوعي العقلي ومحادثات تحفيزية.



- من الرقص إلى التعليم الإلكتروني.. TikTok يسعى إلى تغيير صورته



وتهدف الشركة المالكة للمنصة بهذا البرنامج التعليمي الإلكتروني، لتحسين صورة علامتها التجارية في العالم والتى تظهر على أنها منصة تروج لمقاطع الفيديو الأباحية بين المراهقين، حيث واجه الموقع بعض الانتقادات مؤخرا بسبب انتهاكها قوانين خصوصية الأطفال عبر الإنترنت، حيث فرضت عليها لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) غرامة قدرها 5.7 مليون دولار.



- ما هو تطبيق تيك توك TikTok



يعرف تيك توك بأنه شبكة اجتماعية صينية متخصصة بنشر مقاطع الفيديو الموسيقية القصيرة بين مستخدميه، حيث يقوم مستخدم المنصة بنشر فيديو أو مقطع قصير مع متابعيه، ويتربع هذا التطبيق في المرتبة الرابعة بين التطبيقات الأكثر تحميلًا في العالم لسنة 2018، بـ 45.8 مليون تثبيت، وهو النسخة الدولية من تطبيق دوين "Douyin" الصيني، والذي تم أطلاقه في شهر سبتمبر عام2016، بواسطة مؤسسه "تشانغ يى مينغ".



- منصة تيك توك TikTok الأكثر رباحًا في العالم



ظهر تطبيق تيك توك لأول مرة في عام 2014، من قبل بعض رواد الأعمال الصينيين منهم ليوي يانغ وأليكس تشو، وقد تمكن في فترة قليلة لم تتجاوز 3 سنوات من جني أرباح أكثر من مليار دولار أمريكي، وتتخذ الشركة الأم المالكة لتطبيق TikTok من مدينة بكين مقرًا لها، وتشير المعلومات إلى أن الشركة قد أنفقت أموالًا طائلة لاستقطاب المشاهير نظرًا لعدم توافدهم إليه بشكل كبير كما كان متوقع، إلي جانب وجود عدد كبير المراهقين.



ووفقا لما ذكرته شبكة "forbes" الأمريكية، فإن منصة تيك توك TikTok لديها القدرة على جذب انتباه أكبر فئة استهلاكية على مستوى العالم، والتى جعلتها الشركة الأكثر قيمة في العالم بأرباح وصلت لـ 75 مليار دولار.



- عدد مستخدمي الشبكة الاجتماعية



تعتبر شبكة تيك توك اليوم منصة رائدة في مقاطع الفيديو القصيرة في آسيا، إذ شهد التطبيق أسرع نمو في العالم وأيضًا صارت المنصة الإجتماعية الأكبر للموسيقى والفيديو، حيث بلغ عدد مستخدميه إلى 150 مليون مستخدم نشط يوميا، وبلغ في شهر يونيو عام 2018، حوالي500 مليون مستخدم نشط.



وقد لاقى التطبيق في الهند نجاحًا واسعًا حيث تم تحميله أكثر من 119 مليون مرة، مقابل نحو 40 مليون مرة في الولايات المتحدة الأميركية و28.4 مليون مرة في تركيا، وقدر موقع Apptopia المتخصص في إحصائيات التطبيقات، عدد مستخدمي تيك توك النشطين حول العالم في شهر ديسمبر الماضي بأكثر من 250 مليون مستخدم.



وازداد عدد مستخدميه في الولايات المتحدة الأميركية وحدها نحو 30 مليون شخص في ثلاثة أشهر في عام 2017، أما في الصين قام بتثبيت النسخة المحلية من التطبيق نحو 300 مليون شخص، وفي مقابل 150 مليون يستخدمونه يوميًا، وتصل نسبة مستخدمو موقع تيك توك في مصر، حوالي 7.2 مليون مستخدم نشط شهريًا، 62% منهم ذكور، 38% إناث.



- طريقة استخدام تطبيق تيك توك



ويعد تيك توك بذلك منافسًا قويًا للمنصات الفيديو الأخرى مثل تطبيقي سناب شات "Snapchat"، وإنستجرام "Instagram"، وتشتهر منصة تيك توك بأنها عبارة عن تطبيق يمكن لأي مستخدم تسجيل الدخول إليه، والتقاط الصور والفيديوهات القصيرة وتقديمها بأسلوبٍ إبداعي للآخرين بشكلٍ مباشر باستخدام الهاتف المحمول، وبذلك يمكن استغلال هذه المنصة لمشاركة الأصدقاء المقاطع الإبداعية.



ولا تتطلب طريقة استخدام تطبيق تيك توك سوى تصوير المستخدم لنفسه عبر الكاميرا الأمامية لهاتفه لمدة 15 ثانية فقط، ويمكنه أضافة تأثيرات الرسوم الكوميدية والملصقات الجميلة للفيديو، ويمكن للمستخدم أيضًا استخدام أمام المقاطع الصوتية والأغاني والمؤثرات من مكتبة الأغاني الموجودة على الموقع، والتي من الممكن تضيف تحسينات على الفيديو، والذي يقوم المستخدم بنشره على حسابه لتبدأ عملية التراسل بواسطة الفيديوهات والرد بين شخصين على الشبكة أو ابداء الإعجاب بالفيديو.



- انتقادات لمنصة تيك توك



يتعرض تطبيق الفيديوهات القصيرة تك توك "TikTok"، للنقد بسبب تماشيه مع السياسة الخارجية الصينية، من خلال فرض الرقابة على موضوعات مثل الاحتجاجات في هونج كونج، والمحتوى الداعي إلى الشذوذ الجنسي، ولكنه قرر أيضًا فرض حظر على وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية، مثل فيسبوك وتويتر وإنستجرام، وذلك بحظر الإعلانات السياسية على التطبيق الخاص به.



وواجه الموقع عدة المشكلات في دولة الهند في وقت سابق من هذا العام، حيث أصدرت محكمة هندية حكمًا بحظر تطبيق TikTok، بدعوى أنها كانت تستضيف وتروج للمحتوى الإباحي وغيرها من المحتويات غير المشروعة، وقد تم رفع الحظر في وقت لاحق.



وخلال العام الجاري فرضت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، على منصة التواصل الاجتماعي تيك توك غرامة قدرها 5.7 مليون دولار، حيث وجهت للموقع بعض الانتقادات بسبب انتهاكها قوانين خصوصية الأطفال عبر الإنترنت ومشاركة المحتوى الإباحي الذي يظهر فيه الأطفال.