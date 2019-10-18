أمران يجليان الصدأ عن القلوب.. وزير الأوقاف يكشف عنهما.. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن النبي الكريم تحدث عن ذكر الله فقال "مثل البيت الذي يذكر الله والبيت الذي لا يذكر الله فقه كمثل الحي والميت" كما يقول النبي "مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت".





وأضاف وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة " الذاكرون الله أحياء وغيرهم غير ذلك، ويقول النبي "إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء، قيل وما جلاءها يا رسول الله؟ قال النبي: ذكر الموت وتلاوة القرآن".





وأشار إلى أن النبي خرج يوما إلى مجلس من مجالس أصحابه فقال لهم: ما أجلسكم؟ فقالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده أن هدانا إلى الإسلام ومن علينا به، فقال النبي: ألله؟ ما أجلسكم إلا ذاك؟ فقالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك يا رسول الله، فقال النبي، أما إني ما استحلفتكم تهمة لكم، ولكني أتاني جبريل فأخبرني بأن الله عزوجل يباهي بكم الملائكة.



