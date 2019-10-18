Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

أمران يجليان الصدأ عن القلوب.. وزير الأوقاف يكشف عنهما.. فيديو

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 01:06 م
أمران يجليان الصدأ
أمران يجليان الصدأ عن القلوب.. وزير الأوقاف يكشف عنهما
Advertisements
محمد شحتة
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن النبي الكريم تحدث عن ذكر الله فقال "مثل البيت الذي يذكر الله والبيت الذي لا يذكر الله فقه كمثل الحي والميت" كما يقول النبي "مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت".

وأضاف وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة " الذاكرون الله أحياء وغيرهم غير ذلك، ويقول النبي "إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء، قيل وما جلاءها يا رسول الله؟ قال النبي: ذكر الموت وتلاوة القرآن".

وأشار إلى أن النبي خرج يوما إلى مجلس من مجالس أصحابه فقال لهم: ما أجلسكم؟ فقالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده أن هدانا إلى الإسلام ومن علينا به، فقال النبي: ألله؟ ما أجلسكم إلا ذاك؟ فقالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك يا رسول الله، فقال النبي، أما إني ما استحلفتكم تهمة لكم، ولكني أتاني جبريل فأخبرني بأن الله عزوجل يباهي بكم الملائكة.

وأوضح، أن الذكر هو حياة القلوب وهو من علامات الإيمان فيقول الله تبارك وتعالى "إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"ذكر الله تعالى وأثره في استقامة النفس البشرية" موضوع خطبة الجمعة اليوم

بحضور وزير الأوقاف.. تصرف غريب من أحد المصلين أثناء خطبة الجمعة بمسجد أحمد البدوي

ترشيحاتنا

11 سبتمبر جديد.. إحباط هجوم إرهابي في فرنسا

بث مباشر لشعائر صلاة الجمعة من مسجد البدوي بطنطا..فيديو

كواليس قرار اللجنة الخماسية بشأن الموعد الجديد لمباراة الأهلي والزمالك

فيديو جراف| سبب بكاء أحمد رزق على الهواء

كنز علي بابا .. مكاسب يوفنتوس منذ مجيء كريستيانو رونالدو

محمود الخطيب يغادر المستشفى.. وراحة 3 أسابيع

Advertisements

وفد إثيوبي في بروكسل: نبني سد النهضة لهذا الغرض

اخبار الرياضة.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من السوبر الأفريقي.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ الخطيب.. هجوم ناري من مصطفى يونس على الأهلي

الحبس وغرامة تصل لـ مليوني جنيه لكل من أفشى بيانات شخصية بالقانون الجديد

بحضور وزير الأوقاف.. تصرف غريب من أحد المصلين أثناء خطبة الجمعة بمسجد أحمد البدوي

بعد إلغاء رخصة الطيار مدى الحياة.. محمد رمضان مطلوب على جوجل

كواليس قرار اللجنة الخماسية بشأن الموعد الجديد لمباراة الأهلي والزمالك

أنيسة حسون تعلق على بيان النادي الأهلي بشأن الدوري

11 سبتمبر جديد.. إحباط هجوم إرهابي في فرنسا

رانيا يوسف سبقتها .. مي عمر تتصدر جوجل بجرأتها وإثارتها

ترك ألما في نفس كل مشجع.. فرج عامر يفتح النار على حكم مباراة سموحة وبيراميدز

مصطفى يونس يكشف عن "عيب" الخطيب وأسباب الخلاف بينهما

أخبار السوشيال ميديا: بشرى تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها .. وهنا الزاهد تطلب المساعدة من جمهورها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لامع ومجوهرات أنيقة.. سميرة سعيد تخطف الأنظار فى عمان

لسبب غريب.. سيدات الصين يحرصن على تطويل شعرهن.. صور

بفستان ستان أنيق.. وعد تتألق فى حفلها الغنائى بـ الأردن