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ثقافة

الأقدم من نوعها.. وصول عربة ترام مصر الجديدة لعرضها بحديقة قصر البارون.. صور

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 02:36 م
عربة ترام مصر الجديدة
عربة ترام مصر الجديدة
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علاء المنياوي
وصلت اليوم الجمعة الي حديقة قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة إحدى أقدم عربات الترام التي كانت وسيلة الانتقال الرئيسية داخل حي مصر الجديدة خلال القرن العشرين والذي أصبح على مر العصور أحد المعالم الرئيسية للحي.

وأوضح العميد هشام سمير، مساعد وزير الآثار للشئون الهندسية والمشرف العام على مشروع تطوير القاهرة التاريخية، انه تم إعداد وتجهيز المنطقة الأمامية من حديقة القصر لاستقبال العربية عن طريق عمل وتثبيت قواعد خرسانية وفلنكات وقضبان ومهمات خاصة بالسكة الحديد.

وأكد أنه بدأ من الاسبوع القادم سوف تخضع هذه العربة لأعمال الترميم ورفع كفاءتها لاستعادة رونقها وإظهار صورتها الأصلية التي كانت عليها في عصر البارون إمبان؛ لتدخل ضمن سيناريو العرض الخاص بالمعرض الذي سيقام داخل القصر عن تاريخ حي مصر الجديدة وهيليوبوليس عبر العصور، والذي يأتي في إطار مشروع اعادة توظيف قصر البارون إمبان الذي تنفذه وزارة الآثار بالتعاون مع السفارة البلجيكية وجمعيات المجتمع المدني بمصر.

وقد اختارت اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي هذه العربة لعرضها ضمن المعرض لتروي قصة إنشاء اول خط للترام في مصر والذي أصبح على مر العصور أحد المعالم الرئيسية لحي مصر الجديدة، كما أنها ستسلط الضوء علي حركة التطور العمراني الذي ابتكره البارون إمبان لجذب السكان الي الحي الجديد الذي بناه بمدينة القاهرة.

وأشار الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية ان العربة هي إحدى عربات الترام الحمراء التى كانت وسيلة الانتقال الرئيسية داخل حى مصر الجديدة وقد أنشأه البارون امبان (ملك الترام فى العالم) لهذا الغرض بينما كان الترام الأبيض للانتقال من المدينة الجديدة إلى القاهرة.

وقد استقرت عربة الترام بالمكان الذى تم إعداده لاستقبالها بعد أن تسلمها قطاع الآثار الإسلامية من الإدارة المركزية للترام هيئة النقل العام بالتعاون مع محافظة القاهرة ليظل قصر البارون امبان مرتبطا بالترام الذى توقف عن العمل وليكون جزءا من وسائل العرض بقصر البارون للأجيال التى لم تعاصر النشاط الأولى للمدينة.
الأقدم من نوعها.. وصول عربة ترام مصر الجديدة لعرضها بحديقة قصر البارون.. صور
الأقدم من نوعها.. وصول عربة ترام مصر الجديدة لعرضها بحديقة قصر البارون.. صور
الأقدم من نوعها.. وصول عربة ترام مصر الجديدة لعرضها بحديقة قصر البارون.. صور
الأقدم من نوعها.. وصول عربة ترام مصر الجديدة لعرضها بحديقة قصر البارون.. صور
الأقدم من نوعها.. وصول عربة ترام مصر الجديدة لعرضها بحديقة قصر البارون.. صور
الأقدم من نوعها.. وصول عربة ترام مصر الجديدة لعرضها بحديقة قصر البارون.. صور
الأقدم من نوعها.. وصول عربة ترام مصر الجديدة لعرضها بحديقة قصر البارون.. صور
الأقدم من نوعها.. وصول عربة ترام مصر الجديدة لعرضها بحديقة قصر البارون.. صور
الأقدم من نوعها.. وصول عربة ترام مصر الجديدة لعرضها بحديقة قصر البارون.. صور
الأقدم من نوعها.. وصول عربة ترام مصر الجديدة لعرضها بحديقة قصر البارون.. صور
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