Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رماها من العربية.. السجن 13 عاما لخليجي قتل زوجته

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 03:27 م
صدى البلد
Advertisements
سعيد العربي
قضت محكمة استئناف الظفرة في الإمارات برئاسة المستشار حسن إسماعيلي برفض معارضة خليجي على حكم حبسه بتهمة التسبب بقتل زوجته وتعاطي مواد مخدرة، مؤيدة بذلك ما جاء في حكم بحبسه مدد مختلفة مجموعها 13 عامًا.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهمتي تعاطي مواد مخدرة والقتل العمد لزوجته، أثناء استقلالها السيارة معه بأن قام بدفعها خارج السيارة التي كانت تسير بسرعة كبيرة مما أدى إلى وفاتها.

وطالب دفاع المتهم ببراءة موكله ودفع بعدم توافر أركان الجريمة وانتفاءها، ودفع بعدم معقولية الواقعة كما صورتها النيابة، موضحًا أن المتهم كان يقود السيارة وبجواره طفلان ثم الزوجة التي كانت تجلس بجوار الباب الآخر من السيارة وهذا الوضع لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتمكن معه المتهم من فتح باب السيارة، وهو يقود بسرعة كبيرة، ثم يقوم بدفع زوجته خارجها.

وأوضح الدفاع أن التصور العقلي للواقعة، هو أن مشاجرة وقعت بين المتهم وزوجته وخلال لحظة نرفزته وعصبيته قام بإلقاء حقيبتها من شباك السيارة إلى الخارج، وهو ما أغضب الزوجة، وعندما حاول الدوران والرجوع بالسيارة للخلف لأخذ الحقيبة مرة أخرى حاولت الزوجة فتح باب السيارة فاختل توازنها مما أدى إلى سقوطها نتيجة السرعة ما أدى لوفاتها.

وحكمت محكمة جنايات الظفرة على المتهم بالحبس مدد مختلفة مجموعها 13 سنة لتسببه في وفاة زوجته وتعاطيه مواد مخدرة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم قبل أن يتقدم المتهم بمعارضة على الحكم وتقضي المحكمة بحكمها السابق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزوجة خططت والعشيق نفذ.. تفاصيل قتل ربة منزل لـ زوجها فى البحيرة على طريقة الأفلام العربي

اتوبيس دبي.. 8 أخطاء قتلت 17 شخصا.. ومحامي السائق العماني ينفي الاتهام

ترشيحاتنا

تعرف على حقيقة فرض ضرائب على السجائر والمشروبات الغازية وكروت الشحن

بعد تألقها فى اليونان.. شاهد فساتين مي عمر الساحرة

حكم تارك صلاة الجمعة .. الأزهر يوضح العقوبة وأعذار تسقطها

في عيد ميلادها .. حقيقة زواج حورية فرغلي من ثري عربي سرا

حكم زيارة القبور يوم الجمعة وفي الأعياد

حقيقة ظهور كائن غريب في جراج سيارات بالمدينة المنورة.. ومغردون: جن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. ملكة السويد تختار فستانا بتوقيع مصمم عربي شهير

بفستان لامع ومجوهرات أنيقة.. سميرة سعيد تخطف الأنظار فى عمان

لسبب غريب.. سيدات الصين يحرصن على تطويل شعرهن.. صور