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توك شو

وزير خارجية لبنان: لن نفرض ضرائب جديدة.. وحل جذري للموازنة

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 04:05 م
وزير الخارجية اللبنانى
وزير الخارجية اللبنانى
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شيرين عادل
عرضت فضائية «اكسترا نيوز» خبرا عاجلا صدر عن وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل أكد خلاله بعدم فرض أى ضرائب جديدة وتقديم حل جذرى للموازنة .

كما طالب وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل باستمرار العمل الرسمى رغم المظاهرات حتى لا تتعطل مصالح المواطنين .

يذكر أن سندات لبنان السيادية الدولارية قد انخفضت 1.9 سنت، اليوم الجمعة، بعد أن استمرت أكبر احتجاجات منذ سنوات لليوم الثاني في أنحاء الدولة التي تعاني من أزمة اقتصادية.
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