وزير خارجية لبنان: لن نفرض ضرائب جديدة.. وحل جذري للموازنة

عرضت فضائية «اكسترا نيوز» خبرا عاجلا صدر عن وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل أكد خلاله بعدم فرض أى ضرائب جديدة وتقديم حل جذرى للموازنة .



كما طالب وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل باستمرار العمل الرسمى رغم المظاهرات حتى لا تتعطل مصالح المواطنين .



يذكر أن سندات لبنان السيادية الدولارية قد انخفضت 1.9 سنت، اليوم الجمعة، بعد أن استمرت أكبر احتجاجات منذ سنوات لليوم الثاني في أنحاء الدولة التي تعاني من أزمة اقتصادية.

