وزير خارجية لبنان: لن نفرض ضرائب جديدة.. وحل جذري للموازنة

عرضت فضائية «اكسترا نيوز» خبرا عاجلا صدر عن وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل أكد خلاله بعدم فرض أى ضرائب جديدة وتقديم حل جذرى للموازنة .
كما طالب وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل باستمرار العمل الرسمى رغم المظاهرات حتى لا تتعطل مصالح المواطنين .
يذكر أن سندات لبنان السيادية الدولارية قد انخفضت 1.9 سنت، اليوم الجمعة، بعد أن استمرت أكبر احتجاجات منذ سنوات لليوم الثاني في أنحاء الدولة التي تعاني من أزمة اقتصادية.
كما طالب وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل باستمرار العمل الرسمى رغم المظاهرات حتى لا تتعطل مصالح المواطنين .
يذكر أن سندات لبنان السيادية الدولارية قد انخفضت 1.9 سنت، اليوم الجمعة، بعد أن استمرت أكبر احتجاجات منذ سنوات لليوم الثاني في أنحاء الدولة التي تعاني من أزمة اقتصادية.