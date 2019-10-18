Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد شائعة قتلها كاظم الساهر.. ماذا فعلت خطيبة القيصر

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 04:50 م
كاظم الساهر والمغربية
كاظم الساهر والمغربية سارة
Advertisements
سعيد فراج
ضُجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الفترة الماضية، بشائعة وفاة قيصر الغناء العربي كاظم الساهر، مسمومًا في العاصمة اللبنانية بيروت، واتهمت «سارة» حبيبته المغربية بأنها وراء الواقعة، إلا أن الأمر كذبه القيصر أمس الخميس، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر.

الغريب في الأمر أن «سارة المغربية»، لم تعلق على الأمر وترد على شائعة اتهامها بقتل كاظم الساهر، بل أنها قامت بحذف صورها مع القيصر وحذفته هو أيضًا من قائمة متابعيها عبر حسابها الرسمي على انستجرام.

وكان الحساب الرسمي، للفنان كاظم الساهر، عبر تويتر، قد نشر تغريدة، أمس الخميس، ردًا على الشائعات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول وفاة القيصر مسمومًا.

وكتب حساب كاظم الساهر، في التغريدة: "نود أن نلفت عنايتكم الى أن كاظم الساهر بخير وما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي ما هو إلا شائعات. نشكر اهتمامكم ومحبتكم. دمتم بكل خير".

جاء ذلك بعدما تصدر كاظم الساهر مؤشر البحث جوجل في مصر وبعض البلاد العربية بعد انتشار خبر وفاته في احد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي برروا الوفاة المفاجئة لقيصر الغناء العربي بقيام من وصفت بزوجته المغربية بتسميمه أثناء تناوله وجبة العشاء.
بعد شائعة قتلها كاظم الساهر.. ماذا فعلت خطيبة القيصر
بعد شائعة قتلها كاظم الساهر.. ماذا فعلت خطيبة القيصر
بعد شائعة قتلها كاظم الساهر.. ماذا فعلت خطيبة القيصر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كاظم الساهر يحتفل بزفاف نجله عمر على فتاة مغربية.. صور وفيديو

هل كاظم الساهر توفى .. حقيقة قيام زوجة المطرب العراقي بتسميمه في بيروت

أوروبا ولبنان وحادث سير ووجبة سامة.. وفاة كاظم الساهر بين الحقيقة والخيال

أول رد فعل من كاظم الساهر علي شائعة وفاته

بعد أنباء تسميمه.. هل تزوج كاظم الساهر من سارة المغربية؟

حسم الجدل.. مفاجأة حول وفاة كاظم الساهر مسمومًا

ترشيحاتنا

هل يشارك محمد صلاح في مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد.. يورجن كلوب يجيب

في عيد ميلادها .. حقيقة زواج حورية فرغلي من ثري عربي سرا

فوائد تناول الثوم يوميا.. حل سحرى لنضارة البشرة

لم يتبق سوى نظارته وذكريات.. بعد أسبوع من وفاة ضحية الشهامة يوم واحد يفصل عن محاكمة القاتل

فرض ضريبة جديدة على السجائر والمشروبات الغازية.. اعرف الحقيقة

أول تعليق من الأهلي على اهتمام مانسشتر يونايتيد بـ محمد الشناوي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ربنا يسعدكم.. رجاء الجداوي تنشر صورة بصحبة عمرو دياب ودينا الشربيني

مِن هنا الزاهد و ناهد السباعى لـ سميرة سعيد وليلى علوي.. نجمات وقعن في فخ تكرار الإطلالات |شاهد

لأول مرة.. ملكة السويد تختار فستانا بتوقيع مصمم عربي شهير