بعد شائعة قتلها كاظم الساهر.. ماذا فعلت خطيبة القيصر

ضُجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الفترة الماضية، بشائعة وفاة قيصر الغناء العربي كاظم الساهر، مسمومًا في العاصمة اللبنانية بيروت، واتهمت «سارة» حبيبته المغربية بأنها وراء الواقعة، إلا أن الأمر كذبه القيصر أمس الخميس، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر.



الغريب في الأمر أن «سارة المغربية»، لم تعلق على الأمر وترد على شائعة اتهامها بقتل كاظم الساهر، بل أنها قامت بحذف صورها مع القيصر وحذفته هو أيضًا من قائمة متابعيها عبر حسابها الرسمي على انستجرام.



وكان الحساب الرسمي، للفنان كاظم الساهر، عبر تويتر، قد نشر تغريدة، أمس الخميس، ردًا على الشائعات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول وفاة القيصر مسمومًا.



وكتب حساب كاظم الساهر، في التغريدة: "نود أن نلفت عنايتكم الى أن كاظم الساهر بخير وما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي ما هو إلا شائعات. نشكر اهتمامكم ومحبتكم. دمتم بكل خير".



جاء ذلك بعدما تصدر كاظم الساهر مؤشر البحث جوجل في مصر وبعض البلاد العربية بعد انتشار خبر وفاته في احد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت.



وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي برروا الوفاة المفاجئة لقيصر الغناء العربي بقيام من وصفت بزوجته المغربية بتسميمه أثناء تناوله وجبة العشاء.

