مكياج مميز .. لطيفة فى إطلالة جديدة على إنستجرام

نشرت النجمة لطيفة صورة جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.



ظهرت لطيفة بمكياج هادئ يناسب لون بشرتها، وتألقت بمكياج عيون مميز مع الأيشادو والكحل، وأحمر شفاه بسيط .



واختارت لطيفة إكسسوارت ذهبية مميزة، منها إكسسوار رفعته على وجهها، مع إسوارات عريضة بيديها .



نشرت النجمة لطيفة التونسية، صورة جديدة لها امس، وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام.



وعلقت "لطيفة"، على الصورة قائلة :"انتوا أحلى حاجة فيا:". يذكر أن آخر أعمال لطيفة، هى أغنية "أمى" بمناسبة عيد الأم، والتي حققت نجاحًا كبيرًا باليوتيوب.