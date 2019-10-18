Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مكياج مميز .. لطيفة فى إطلالة جديدة على إنستجرام

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 05:12 م
لطيفة
لطيفة
Advertisements
رشا عوني
نشرت النجمة لطيفة صورة جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

ظهرت لطيفة بمكياج هادئ يناسب لون بشرتها، وتألقت بمكياج عيون مميز مع الأيشادو والكحل، وأحمر شفاه بسيط .

واختارت لطيفة إكسسوارت ذهبية مميزة، منها إكسسوار رفعته على وجهها، مع إسوارات عريضة بيديها .

نشرت النجمة لطيفة التونسية، صورة جديدة لها امس، وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام.

وعلقت "لطيفة"، على الصورة قائلة :"انتوا أحلى حاجة فيا:". يذكر أن آخر أعمال لطيفة، هى أغنية "أمى" بمناسبة عيد الأم، والتي حققت نجاحًا كبيرًا باليوتيوب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فستان أسود.. نوال الزغبي فى إطلالة أنيقة

بعيون قطة.. نيللي كريم تبهر متابعيها.. وأحدهم: جميلة جميلات

بالأسود.. مي سليم تشعل الإنستجرام بمكياج صاخب

بـ مكياج عروس.. راندا البحيري تتألق في جلسة تصوير جديدة

بـ فستان أزرق قصير.. جميلة عوض تستعرض رشاقتها في الجونة.. صور

بـ الأسود.. مايا دياب فى أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

مانشستر يونايتد يكشف حقيقة ضم محمد الشناوي

غسل يوم الجمعة .. الاستحمام في هذا التوقيت يغفر الذنوب

رانيا يوسف سبقتها .. مي عمر تتصدر جوجل بجرأتها وإثارتها

تحولت إلى ليدي.. عجوز عمرها 73 عاما تخسر 25 كيلو من وزنها لهذا السبب.. صور

أول تعليق من الأهلي على اهتمام مانسشتر يونايتيد بـ محمد الشناوي

بعد تألقها فى اليونان.. شاهد فساتين مي عمر الساحرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مِن هنا الزاهد و ناهد السباعى لـ سميرة سعيد وليلى علوي.. نجمات وقعن في فخ تكرار الإطلالات |شاهد

لأول مرة.. ملكة السويد تختار فستانا بتوقيع مصمم عربي شهير

بفستان لامع ومجوهرات أنيقة.. سميرة سعيد تخطف الأنظار فى عمان