أول ظهور لـ راغب علامة وابنه بعد هجومه على حكومة لبنان

نشر الفنان اللبناني راغب علامة صورة برفقة ابنه "خالد" علي حسابه الشخصي عبر موقع الصور و الفيديوهات "انستجرام" علي خاصية "استوري" اثناء ممارستهما رياضة "التنس".



وكان الفنان اللبناني هاجم الحكومة عبر "انستجرام" حيث نشر صورة مكتوب فيها: "وزير يريد رفع رسوم الاتصالات وهي الأغلي في العالم_وزير يريد رفع فتاورة الكهربا وهي الأسوأ في العالم_ وزير يطلب خفض حد الرواتب وهو الأدني في العالم، والشعب يصفق لهم".



يذكر أن راغب علامة انضم إلى لجنة تحكيم برنامج ذا فويس في موسمه الخامس بعد اعتذار عاصي الحلاني، لينضم مع سميرة سعيد وأحلام ومحمد حماقي.

