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فن

ثورة الكرامة.. أمل حجازي تشارك في مظاهرات لبنان

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 06:26 م
أمل حجازي
أمل حجازي
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سعيد فراج
نشرت الفنانة اللبنانية أمل حجازي، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها تحمل العلم اللبناني، أثناء مشاركتها في المظاهرات .

وعلقت أمل حجازي على صورتها، عبر انستجرام، قائلة: «لا شيء فوقك يا لبنان #اجا_وقت_نحاسب ثورة_الكرامة #أمل_حجازي».

وأعلن وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير إيقاف العمل بالقرار الحكومي القاضي بفرض رسوم مالية على الاتصالات التي تتم من خلال تطبيقات المكالمات على الهواتف الذكية والتي تستخدم شبكة الإنترنت، وسحب الفكرة برمتها وإسقاطها.

وجاء التراجع الحكومي عن فرض الرسوم، في ضوء التظاهرات الواسعة التي عمت كافة المناطق اللبنانية مساء اليوم، ونتج عنها أعمال تجمهر وقطع للطرق بالإطارات المشتعلة، وذلك خشية أن يكون فرض هذه الرسوم مقدمة لفرض أعباء ضريبية إضافية، تشمل البنزين وغيرها من المواد والمستلزمات.

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