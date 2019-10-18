بسبب ثورة لبنان.. نيكول سابا تلغي حفلها في مصر

نشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على تويتر، أعلنت فيها عن اعتذارها لعدم إحياء حفل الغد لطلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا في محافظة المنيا المصرية، وذلك بسبب اندلاع المظاهرات في لبنان.



وكتبت نيكول سابا، في تغريدتها على تويتر قائلة: «اعتذر من طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا في المنيا والقائمين عليها عن عدم قدرتي إحياء الحفل غدًا وذلك نظرًا للظروف التي نمرّ بها نحن اللبنانيون والتي يمرّ بها بلدي لبنان مما حال دون مجيئي وسفري الى القاهرة.. على امل ان أراكم مجددا بحفل اخر .. ورجاءً ادعوا لبلدي».



وكان ينتظر أن تحيي نيكول سابا وفريق واما حفلًا غنائيًا، يوم 19 أكتوبر المقبل، بداخل المصرية للعلوم والتكنولوچيا بالمنيا الجديدة بمناسبة الافتتاح وضم الجامعة العديد من التخصصات مثل كليات اعلام وهندسة وعلوم صحية وادارة اعمال.



وحققت نيكول سابا نجاحا كبيرًا في تقديم الأغاني المصرية وكان أبرز أعمالها أغنية فارس أحلامي، وكانت طرحتها منذ ما يقرب من 9 سنوات.

