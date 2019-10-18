Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ملحمة إنسانية.. جماهير الهلال السعودي تنعى شهيد الزمالك | شاهد

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 07:15 م
الطفل أدهم مع والده
الطفل أدهم مع والده
Advertisements
إسماعيل محمود
نعت جماهير نادي الهلال السعودي ، الطفل أدهم مسعد الكيكي ، شهيد مباراة فريقي الأهلي والزمالك في السوبر المصري.

ورفعت جماهير نادي الهلال السعودي لافتة ، وذلك في المباراة التي جمعت الفريق بنادي ضمك في الدوري السعودي كتبت فيها: جمهور نادي الهلال السعودي يتقدم لأشقائنا جمهور نادي الزمالك المصري بالتعازي في وفاة الطفل أدهم اسكنه الله فسيح جناته."

وكان أدهم قد توفاه الله في يوم مباراة فريقي الأهلي والزمالك في مباراة السوبر الإفريقي يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر ، وذلك أثناء ذهابه مع والده لمشاهدة المباراة.
جماهير الهلال السعودي تنعي الطفل أدهم جماهير الهلال السعودي تنعي الطفل أدهم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل وفاة أصغر مشجع زملكاوي في حادث أثناء توجهه لمشاهدة مباراة السوبر

شاهد.. أحمد شوبير ينعى مشجع الزمالك الصغير بكلمات مؤثرة

شاهد .. محمود الخطيب ومجلس الاهلى ينعون الطفل أدهم مشجع الزمالك الصغير

بكلمات مؤثرة.. مي كساب تنعي فقيد الزمالك

اتحاد الكرة المصري ينعى الطفل أدهم الكيكي مشجع الزمالك

شاهد.. رسالة كهربا عن مشجع الزمالك المتوفى

ترشيحاتنا

مشهد يحبس الأنفاس.. ثعبان طوله 10 أقدام يهاجم مسنا ويلتف حول عنقه

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة القمة 119 بين الأهلي والزمالك

رشوان توفيق عن زوجته: بعيط وبزورها كل أسبوع

حمادة المصري: الأهلي فاكر إن الزمالك سبب تأجيل القمة 119

تصرف مفاجئ.. مضيفة طيران تركل الركاب إلى خارج الطائرة بعد اشتعالها في الجو

أكلت دماغي.. رجل يقتل حبيبته ويخفي جثتها في الحمام 3 أسابيع

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وضع حجر الأساس لمعسكر الشباب بشاطئ كليوباترا وافتتاح المبنى الإداري بمركز غوط رباح

ربنا يسعدكم.. رجاء الجداوي تنشر صورة بصحبة عمرو دياب ودينا الشربيني

مِن هنا الزاهد و ناهد السباعى لـ سميرة سعيد وليلى علوي.. نجمات وقعن في فخ تكرار الإطلالات |شاهد