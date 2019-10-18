ملحمة إنسانية.. جماهير الهلال السعودي تنعى شهيد الزمالك | شاهد

نعت جماهير نادي الهلال السعودي ، الطفل أدهم مسعد الكيكي ، شهيد مباراة فريقي الأهلي والزمالك في السوبر المصري.



ورفعت جماهير نادي الهلال السعودي لافتة ، وذلك في المباراة التي جمعت الفريق بنادي ضمك في الدوري السعودي كتبت فيها: جمهور نادي الهلال السعودي يتقدم لأشقائنا جمهور نادي الزمالك المصري بالتعازي في وفاة الطفل أدهم اسكنه الله فسيح جناته."



وكان أدهم قد توفاه الله في يوم مباراة فريقي الأهلي والزمالك في مباراة السوبر الإفريقي يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر ، وذلك أثناء ذهابه مع والده لمشاهدة المباراة.