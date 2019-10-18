السفارة المصرية تتهم كويتيًا بالاعتداء على فرد أمن وتصوير المبنى | تفاصيل

قدمت السفارة المصرية في الكويت شكوى ضد مواطن كويتي تتهمه بالاعتداءعلى رجل أمن وتصوير جهة دبلوماسية، بينما قدم المتهم تقريرًا طبيًا يفيد تعرضه للاعتداء، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.



وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر أمني إن الممثل القانوني للسفارة المصرية توجه إلى الجهات الأمنية، وأكد أن كويتيًا وخلال مراجعته لمقر القنصلية المصرية الكائن في منطقة السلام، تطاول على رجل أمن حاول منعه من تصوير المكان، باعتباره من المنشآت الدبلوماسية غير المصرح التصوير بها لدواعٍ أمنية، وأدلى ببياناته.



وأوضح المصدر أنه باستدعاء المتهم الكويتي للتحقيق معه في ما ورد ببلاغ القنصلية، أفاد بأنه تعرض لاعتداء بالضرب، وقدم تقريرًا طبيًا بالإصابات التي لحقت به، وأنه جار مخاطبة وزارة الخارجية الكويتية، لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا.