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أخبار العالم

البنتاجون تحسم الجدل في مشاركة قوات أمريكية بالمنطقة الآمنة بـ سوريا

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 08:42 م
قوات أمريكية في سوريا
قوات أمريكية في سوريا
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قسم الخارجي
قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الجمعة، إن الولايات المتحدة تواصل انسحابها من شمال سوريا، ولن يساعد أي جندي أمريكي في اقامة "المنطقة الآمنة" بين القوات الكردية وتركيا.

واوضح مارك إسبر، أن القوات الامريكية ستظل على اتصال بتركيا وقوات سوريا الديمقراطية التي دعمتها واشنطن في التصدي لتنظيم داعش الارهابي، وفقا لشبكة "سكاي نيوز".

ومن المقرر إقامة منطقة آمنة بين تركيا والمقاتلين الأكراد في شمال سوريا، وفق اتفاق أعلنه نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، الخميس، وافقت بموجبه أنقرة على تعليق توغّلها في شمال سوريا لمدة 5 أيام.
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