Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وجعكم هو وجعي .. ماذا دار بين الرئيس اللبناني والمتظاهرين في القصر الجمهوري؟

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 09:05 م
الرئيس اللبناني يستقبل
الرئيس اللبناني يستقبل وفدا من المتظاهرين في القصر الجمهوري
Advertisements
رحيم يسري
استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون مساء الجمعة وفدا من المحتجين الذين تظاهروا على طريق القصر الجمهوري في بعبدا.

وكشفت وسائل إعلامية عن تفاصيل اللقاء بين الرئيس البناني والمتظاهرين الذين استقبلهم عون في القصر.

وخلال اللقاء قال عون للوفد "اشعر معكم، وجعكم هو وجعي، وسوف اعمل جهدي للتخفيف من معاناتكم.. بدأنا سلسلة اجراءات للحد ممّا تشكون منه، وسنواصل العمل في هذا الاتجاه"، وفقا لقناة "ال بي سي" اللبنانية.

وشهد محيط القصر الجمهوري في بعبدا اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين تقدموا صوب القصر، وذلك عقب كلمة رئيس الحكومة سعد الحريري أعلن خلالها عن مهلة لمدة 3 أيام للخروج من الأزمة الاقتصادية.

وجاءت المظاهرات، التي اندلعت منذ امس الخميس، احتجاجا على إقرار الحكومة اللبنانية قبل أيام رسوما على المكالمات التي يجريها اللبنانيون عبر تطبيقات الهواتف الذكية، من بينها واتساب وفيسبوك ماسنجر وغيرها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضريبة على الاتصالات تفجر الشارع اللبناني.. اشتباكات عنيفة بين المحتجين وقوى الأمن.. الحكومة تتراجع بطلب من الحريري.. والشلل يصيب مؤسسات الدولة

قضاة لبنان يطالبون باستقالة الحكومة والبرلمان وإجراء انتخابات مبكرة

مظاهرات لبنان تصل إلى القصر الرئاسي

الانهيار الكبير.. وزير الخارجية اللبناني: البديل عن الحكومة هو الفوضى

تكسير محال وأعمال شغب وسط احتجاجات بـ بيروت

مدنيون يحمون قوات الأمن أثناء اشتباكات مع المحتجين في بيروت.. فيديو

ترشيحاتنا

ادعاءات ومزاعم.. الداخلية التونسية تحذر من تصريحات تمس أمن الدولة

الدفن ليلا يُحرم الميتَ من هذا الثواب.. والعلماء: مكروه في 3 أوقات.. فيديو

غادروا فورا.. البحرين تصدر نداء عاجلا لرعاياها في لبنان

سيارة مصفحة وأجهزة شفط .. تفاصيل سقوط عصابة البترول بصحراء السويس

صدمة.. شطة: هذا النادي بديلا للزمالك في السوبر الإفريقي

حمادة المصري: الأهلي فاكر إن الزمالك سبب تأجيل القمة 119

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| طرد راكبة بريطانية من طائرة قبيل إقلاعها والسبب سيفاجئك

بعد انتهاء الزيارة.. شاهد إطلالات الأميرة كيت ميدلتون في باكستان.. صور

بـ فستان مشجر قصير.. مي عمر تستعرض أناقتها في أحدث ظهور