وجعكم هو وجعي .. ماذا دار بين الرئيس اللبناني والمتظاهرين في القصر الجمهوري؟

استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون مساء الجمعة وفدا من المحتجين الذين تظاهروا على طريق القصر الجمهوري في بعبدا.



وكشفت وسائل إعلامية عن تفاصيل اللقاء بين الرئيس البناني والمتظاهرين الذين استقبلهم عون في القصر.



وخلال اللقاء قال عون للوفد "اشعر معكم، وجعكم هو وجعي، وسوف اعمل جهدي للتخفيف من معاناتكم.. بدأنا سلسلة اجراءات للحد ممّا تشكون منه، وسنواصل العمل في هذا الاتجاه"، وفقا لقناة "ال بي سي" اللبنانية.



وشهد محيط القصر الجمهوري في بعبدا اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين تقدموا صوب القصر، وذلك عقب كلمة رئيس الحكومة سعد الحريري أعلن خلالها عن مهلة لمدة 3 أيام للخروج من الأزمة الاقتصادية.



وجاءت المظاهرات، التي اندلعت منذ امس الخميس، احتجاجا على إقرار الحكومة اللبنانية قبل أيام رسوما على المكالمات التي يجريها اللبنانيون عبر تطبيقات الهواتف الذكية، من بينها واتساب وفيسبوك ماسنجر وغيرها.