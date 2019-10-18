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فن

احتجاجات لبنان.. شاهد قبلة على خد مراسلة الحدث من متظاهر

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 09:19 م
مراسلة قناة الحدث
مراسلة قناة الحدث اللبنانية
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سعيد فراج
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو عبر «تويتر»، يرصد موقف محرج تعرضت له مراسلة قناة الحدث اللبنانية، خلال تغطيتها فعاليات الاحتجاجات المطالبة برحيل حكومة لبنان.

وظهرت مراسلة قناة الحدث اللبنانية، في الفيديو وهي تستعد لتصوير تقرير إخباري متلفز عن الأحداث الجارية في لبنان، بينما المتظاهرون يقتحمون الكادر عليها ويشيرون بأيديهم، وبعدما بدأت المراسلة في إذاعة التقرير فاجأها متظاهر بقُبلة على الهواء.

من جهة أخرى، أعلن المتظاهرون في لبنان تقدمهم نحو القصر الجمهوري، بينما أفاد شهون عيان بإطلاق الرصاص المطاط واندلاع مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين في محيط القصر.

واندلعت المظاهرت في شوارع لبنان، أمس الخميس 17 أكتوبر، للاحتجاج على ارتفاع الأسعار، والغلاء والمطالبة باسقاط الحكومة اللبنانية.

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