لا للتّخريب.. نيشان يستنكر اقتحام بنك خاص خلال تظاهرات لبنان

نعم للاعتصام.

نعم للتَّظاهُر.

نعم للمُطالبة بحقوقنا.

لا للتّخريب!

لا حقوق للمُخَرِّبين! pic.twitter.com/jJ0boanTHa — نيشان (@Neshan) October 18, 2019

نشر الإعلامي اللبناني نيشان، تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر، احتوت على مقطع فيديو، يرصد قلة مخربة استغلت المظاهرات في لبنان لاقتحام أحد البنوك الخاصة هناك.وعلق نيشان على الفيديو قائلًا: «نعم للاعتصام .. نعم للتَّظاهُر .. نعم للمُطالبة بحقوقنا .. لا للتّخريب! .. لا حقوق للمُخَرِّبين!».من جهة أخرى، أعلن المتظاهرون في لبنان تقدمهم نحو القصر الجمهوري، بينما أفاد شهود عيان بإطلاق الرصاص المطاط واندلاع مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين في محيط القصر.واندلعت المظاهرت في شوارع لبنان، أمس الخميس 17 أكتوبر، للاحتجاج على فرض ضرائب على بعض منصات الدردشة الخاصة بالإنترنت.