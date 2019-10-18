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فن

محمد رمضان يعلن انتهاء تصوير كليب السلطان في المغرب.. شاهد

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 11:05 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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محمد بدران
نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة له بالجلباب يعلن من خلالها انتهاء تصوير كليبه الجديد "السلطان".

وكتب محمد رمضان، معلقا على الصورة: «الحمد لله انتهينا أول أمس من تصوير كليب السلطان تحياتى للبلد الشقيقة المغرب كل الشكر للمغرب (ملكًا و شعبًا)".

واحتل كليب أغنية إنساي الذي جمع بين محمد رمضان والمطرب المغربي سعد لمجرد، المركز الأول ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب.

ويذكر أن أحدث أعمال محمد رمضان مسلسل "زلزال" والذى تم عرضه فى السباق الرمضانى الماضى 2019 وحقق نجاحا كبيرا.
محمد رمضان يعلن انتهاء تصوير كليب السلطان في المغرب.. شاهد
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