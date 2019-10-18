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أخبار العالم

اشتباكات بين الجيش اللبناني ومحتجين في صيدا

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 11:10 م
احتجاجات لبنان
احتجاجات لبنان
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أحمد محرم
ذكر تلفزيون "الجديد" اللبناني أن مناوشات وقعت بين المحتجين وقوات من الجيش اللبناني في قرية الغازية التابعة لقضاء صيدا، أسفرت عن إصابة عدد من المتظاهرين بأعيرة مطاطية.

وأغلق عشرات الآلاف من المحتجين في أنحاء لبنان الطرق وأشعلوا النار في إطارات الجمعة في ثاني يوم من الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النخبة السياسية التي يقولون إنها خربت الاقتصاد وأوصلته إلى نقطة الانهيار.

ويشارك في أكبر احتجاجات يشهدها لبنان منذ أعوام عامة الشعب من مختلف الطوائف والدوائر. ورفع المحتجون لافتات وهتفوا بشعارات تطالب حكومة سعد الحريري بالاستقالة.

كما خرجت جموع من المحتجين في القرى والبلدات في جنوب وشمال وشرق لبنان وكذلك العاصمة بيروت ووجهوا انتقادات لجميع الزعماء السياسيين دون استثناء.

وفي أنحاء البلاد، هتف المحتجون ضد كبار قادة البلاد ومنهم رئيس الجمهورية، ميشال عون، ورئيس الحكومة، سعد الحريري، ورئيس البرلمان، نبيه بري، وطالبوا باستقالتهم.

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