عالم مصري يستخلص منتجات بمئات الدولارات من قش الأرز

نجح العالم المصرى الدكتور عبد المنعم نصر فى فصل 6 مركبات كيميائة عالية القيمة من قش الأرز بأسلوب مبتكر ، والتى تباع فى الأسواق العالمية بملايين الدولارات ، كما أستطاع نجله استخراج مادة الأيثانول المستخدمة فى المكونات الطبية والوقود .



وقال الدكتور عبد المنعم نصر بمعهد بحوث الأراضى والمياه ، للأ علامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه"الجدعان"، أن مصر تنتج 40 مليون طن مخلفات زراعية بها 70% مواد كربوهيدراتية ، وأنه نجح فى استخلاص 6 مواد هى السليلوز والهيمى سليلوز واللجنين والسيليكا بخلاف الدهون والشموع ، والتى تدخل فى انتاج المواد الطبية والكيميائية وصناعات الورق والعدسات وغيرها ، ومجموع عائدها المادى من طن واحد لقش الأرز يصل 105 الف دولار، وتكلفة استخراجها 5 آلاف دولار، ليصبح الصافى 100 الف دولار .



وأضاف نجله الدكتور أحمد عبد المنعم أنه نجح فى استخلاص مادى الأيثانول من قش الأرز وهى المادة الأخطر عالميًا من حيث استخداماتها فى الوقود عالى القيمة أو الأستخدامات الطبية ، لافتًا الى ان قش الأرز كنز كبير يمكن أن يحول أقتصاديات اى دولة الى معدل مرتفع اذا أحسن استخدامه .