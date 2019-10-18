Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

تعامد الشمس على وجه رمسيس.. فرقة توشكى تتألق على مسرح الرديسية

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 11:47 م
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
تستمر احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بتعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثانى بمناسبة ميلاده يوم 22 أكتوبر الجارى، والتى تقام تحت رعاية اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، ود. أحمد عواض رئيس الهيئة فى الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر الجارى.

قدمت فرقة غزل المحلة على مسرح مكتبة الطفل والشباب بدراو عدد من الفقرات الاستعراضية المعبرة عن الفن الشعبى بوجه بحرى ومنها "غزل فلاحي، العجانه، الدراويش، الميه، العنب، العمال، المولد، الفرح، افراح المحلة، السبوع، العرقسوس، الغوازي، الشمعدان، القطن"

شاركت فرقتى توشكى والشلاتين التلقائيتين بتقديم رقصات تلقائية تعبرعن تراث النوبة والبيئة بمحافظة البحر الأحمر على، وذلك على مسرح قصر ثقافة الرديسية بحضور جماهيرى كبير وتفاعل من الحضور، حيث قدمت فرقة توشكى رقصات "الزراعة، الصياد، الغزل النوبي، ليلة الحناء، توشكي الأمل، التعاون والعمل الجماعي، بالإضافة لرقصات سودانية، أفراح النوبة..زفة العريس"، الاراجيد، كذلك قدمت فرقة الشلاتين رقصات "الفرح، الحنة، السيف، السيرا وهى تعبر عن التنافس بالكرباج بمصاحبة الايقاع".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرق مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية الدولي تتألق في دورته 20

فرقة توشكى التلقائية تشارك فى احتفالية أفريقيا لثقافة السلام بأنجولا

قصور الثقافة تحتفل بتعامد الشمس على وجه رمسيس

ملوى وتوشكى والشلاتين يحتفلون بتعامد الشمس على وجه رمسيس

ترشيحاتنا

استقالة رئيس نادي النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي.. اعرف السبب

ربنا يسعدكم.. رجاء الجداوي تنشر صورة بصحبة عمرو دياب ودينا الشربيني

بين حق محمود البنا وسن محمد راجح.. مشروع قانون للنزول بسن الطفل لـ 15 عاما

على الهوا.. مي كساب تكشف نوع جنينها واسمه .. فيديو

ظروف صعبة.. المقاولون العرب يساند الأهلي ضد اتحاد الكرة| تفاصيل

تعرف على طاقم تحكيم مباراة الزمالك وجينراسيون السنغالي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان زفاف فخم.. تعاون جديد بين المصمم العالمي زهير مراد و جينيفر لوبيز| صور

قطة تضع زوجين في ورطة مع أمن مطار بريطاني لهذا السبب | شاهد

الرئيس الفرنسي يستقبل البابا تواضروس بـ الإليزيه | صور