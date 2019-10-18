تعامد الشمس على وجه رمسيس.. فرقة توشكى تتألق على مسرح الرديسية

تستمر احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بتعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثانى بمناسبة ميلاده يوم 22 أكتوبر الجارى، والتى تقام تحت رعاية اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، ود. أحمد عواض رئيس الهيئة فى الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر الجارى.



قدمت فرقة غزل المحلة على مسرح مكتبة الطفل والشباب بدراو عدد من الفقرات الاستعراضية المعبرة عن الفن الشعبى بوجه بحرى ومنها "غزل فلاحي، العجانه، الدراويش، الميه، العنب، العمال، المولد، الفرح، افراح المحلة، السبوع، العرقسوس، الغوازي، الشمعدان، القطن"



شاركت فرقتى توشكى والشلاتين التلقائيتين بتقديم رقصات تلقائية تعبرعن تراث النوبة والبيئة بمحافظة البحر الأحمر على، وذلك على مسرح قصر ثقافة الرديسية بحضور جماهيرى كبير وتفاعل من الحضور، حيث قدمت فرقة توشكى رقصات "الزراعة، الصياد، الغزل النوبي، ليلة الحناء، توشكي الأمل، التعاون والعمل الجماعي، بالإضافة لرقصات سودانية، أفراح النوبة..زفة العريس"، الاراجيد، كذلك قدمت فرقة الشلاتين رقصات "الفرح، الحنة، السيف، السيرا وهى تعبر عن التنافس بالكرباج بمصاحبة الايقاع".