خبيئة العساسيف.. مؤتمر عالمي بالأقصر اليوم للإعلان عن الكشف الأثري الجديد

يعقد بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، مؤتمرا عالميا للإعلان عن الكشف الاثري لخبيئة الاقصر وذلك بمنطقة جبل القرنة غربى بجبانه العساسيف ، بحضور الدكتور خالد العنانى وزير الاثار ومصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار





ويعد هذا الكشف من أضخم وأهم الاكتشافات التى تم الإعلان عنها خلال الأعوام القليلة الماضية حيث أنه يضم حتى الآن أكثر من 30 تابوت خشبى آدمى ملون وما زالت كلها مغلقة وفى حالة متميزة من الحفظ والألوان والنقوش كاملة.





وتم الكشف عن التوابيت فى الوضع الذى تركها عليه المصرى القديم حيث تم العثور عليها مجمعة فى خبيئة ذات مستويين الواحد فوق الآخر.



