اخبار الرياضة.. قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة القمة 119.. كاف يمنح الأهلي 450 ألف دولار

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :
قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة القمة 119 بين الأهلي والزمالك
- أعلن الموقع الرسمي لاتحاد الكرة عن عدم انعقاد أي اجتماعات غدا السبت فى مقر الجبلاية بالجزيرة لمناقشة أزمة تأجيل مباراة القمة رقم 119 بين الاهلى والزمالك.
كاف يمنح الأهلي 450 ألف دولار.. اعرف السبب
- انتعشت خزينة النادي الأهلي بـ450 ألف دولار، أي ما يقرب من 7 ملايين جنيه مصري، من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".
قرار مفاجئ| كاف يغير طاقم حكام مباراة الزمالك وجينيراسيون.. مستند
- في قرار مفاجئ، قررت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف" تغيير طاقم حكام مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.
مفاجأة سارة لجماهير الزمالك قبل مواجهة المقاولون العرب.. تعرف عليها
- أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني، عن قائمة الفريق استعدادا لمباراة المقاولون العرب والمقرر لها مساء غد السبت في الدوري الممتاز.
الأزمات تضرب أبطال إفريقيا.. مشاكل صادمة داخل فرق البطولة
- سحبت الأسبوع الماضي قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والتي أجريت فى المقر الرئيسي، للاتحاد الإفريقى بالقاهرة ،وأسفرت عن مجموعات متوازنة.
ما لا تعرفه عن حكم مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي
- في قرار مفاجئ، قررت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" تغيير طاقم حكام مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.
4 أزمات تواجه النجم الساحلي التونسي قبل مواجهة الأهلي
- أوقعت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، النجم الساحلي في مواجهة من العيار الثقيل مع النادي الأهلي، بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، في نوفمبر المقبل.
قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة القمة 119 بين الأهلي والزمالك
- أعلن الموقع الرسمي لاتحاد الكرة عن عدم انعقاد أي اجتماعات غدا السبت فى مقر الجبلاية بالجزيرة لمناقشة أزمة تأجيل مباراة القمة رقم 119 بين الاهلى والزمالك.
كاف يمنح الأهلي 450 ألف دولار.. اعرف السبب
- انتعشت خزينة النادي الأهلي بـ450 ألف دولار، أي ما يقرب من 7 ملايين جنيه مصري، من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".
قرار مفاجئ| كاف يغير طاقم حكام مباراة الزمالك وجينيراسيون.. مستند
- في قرار مفاجئ، قررت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف" تغيير طاقم حكام مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.
مفاجأة سارة لجماهير الزمالك قبل مواجهة المقاولون العرب.. تعرف عليها
- أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني، عن قائمة الفريق استعدادا لمباراة المقاولون العرب والمقرر لها مساء غد السبت في الدوري الممتاز.
الأزمات تضرب أبطال إفريقيا.. مشاكل صادمة داخل فرق البطولة
- سحبت الأسبوع الماضي قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والتي أجريت فى المقر الرئيسي، للاتحاد الإفريقى بالقاهرة ،وأسفرت عن مجموعات متوازنة.
ما لا تعرفه عن حكم مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي
- في قرار مفاجئ، قررت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" تغيير طاقم حكام مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.
4 أزمات تواجه النجم الساحلي التونسي قبل مواجهة الأهلي
- أوقعت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، النجم الساحلي في مواجهة من العيار الثقيل مع النادي الأهلي، بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، في نوفمبر المقبل.