اخبار الرياضة.. قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة القمة 119.. كاف يمنح الأهلي 450 ألف دولار

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :- أعلن الموقع الرسمي لاتحاد الكرة عن عدم انعقاد أي اجتماعات غدا السبت فى مقر الجبلاية بالجزيرة لمناقشة أزمة تأجيل مباراة القمة رقم 119 بين الاهلى والزمالك.- انتعشت خزينة النادي الأهلي بـ450 ألف دولار، أي ما يقرب من 7 ملايين جنيه مصري، من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".- في قرار مفاجئ، قررت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف" تغيير طاقم حكام مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.- أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني، عن قائمة الفريق استعدادا لمباراة المقاولون العرب والمقرر لها مساء غد السبت في الدوري الممتاز.- سحبت الأسبوع الماضي قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والتي أجريت فى المقر الرئيسي، للاتحاد الإفريقى بالقاهرة ،وأسفرت عن مجموعات متوازنة.- في قرار مفاجئ، قررت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" تغيير طاقم حكام مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.- أوقعت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، النجم الساحلي في مواجهة من العيار الثقيل مع النادي الأهلي، بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، في نوفمبر المقبل.