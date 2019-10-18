Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

4 أزمات تواجه النجم الساحلي التونسي قبل مواجهة الأهلي

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 09:26 م
النجم الساحلي - صورة
النجم الساحلي - صورة أرشيفية
Advertisements
أحمد هاني
أوقعت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، النجم الساحلي في مواجهة من العيار الثقيل مع النادي الأهلي، بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، في نوفمبر المقبل.

ويعاني نادي النجم الساحلي التونسي من عدد من الأزمات في الفترة الأخيرة، جعلته يمر بعاصفة من المشاكل لتصل لحالة من القلق لجماهير "سوسة".

إصابة نجم وسط الميدان 

أجرى علية البريقي لاعب النجم الساحلي التونسي عملية جراحية السبت على مستوى أسفل البطن، كشفت تقارير صحفية تونسية أن البريقي سيغيب عن تدريبات النجم الساحلي لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع.

ويعد البريقي من اللاعبين أصحاب الخبرة في صفوف ليتوال، حيث ينتظر أن يعود اللاعب لصفوف فريقه قبل مباراته ضد الأهلي بافتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

أزمة الملعب

يعاني النجم الساحلي في الفترة الأخيرة من خوض مبارياته خارج ملعبه، علما بأنه لعب مباراة إياب دور الـ 32 أمام أشانتي كوتوكو الغاني في ملعب المنستير، ودون حضور جمهوره.

وأكد قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي التونسي أن المباراة ستقام علي أرضية ملعب الأوليمبي في رادس بحضور جماهير حوالي 40 أو 45 ألف مشجع.

استقالة الرئيس

قدم رضا شرف الدين، رئيس مجلس إدارة نادي النجم الساحلي التونسي استقالته من منصبه بشكل رسمي حسب ما نشره الحساب الرسمي للفريق التونسي.

ونشر الحساب الرسمي للنجم الساحلي صورة من بيان الاستقالة معلقًا: "رئيس النجم الرياضي الساحلي يسلم استقالته إلى الكتابة العامة للنادي".

أزمة المدير الفني

بعد إستقالة فوزي البنزرتي لم يستقر النادي علي مدير الفني إلا بتعيين المدرب العام رفيق المحمدي، مع مطالب الجماهير بتعيين مدير فني أجنبي بسبب تذبذب النتائج في الفترة الأخيرة.

ووقع الأهلي في المجموعة الثانية مع كل من النجم الساحلي التونسي، الهلال السوداني، بلاتينيوم الزيمبابوي بعد إجراء قرعة دورى أبطال أفريقيا، التى أقيمت بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي يحيي ذكرى الفوز على أشانتي كوتوكو الغاني في موسم 2006

بعد أقل من 3 أشهر.. تفاصيل فسخ النجم الساحلي تعاقده مع فوزي البنزرتي

بالفيديو .. إبراهيم نور الدين يحتسب ركلة جزاء خيالية في مباراة النجم الساحلي وكوتوكو

إبراهيم نور الدين حكما للقاء جيبوتي وجامبيا فى تصفيات كان 2021

مدرب النجم الساحلي لـ صدى البلد: لا أهلي ولا ترجي انتظرونا بالمجموعات.. ويكشف أسرار رحيل فوزي البنزرتي

تعرف على مشوار فرق مجموعة الأهلي قبل التأهل لدور المجموعات

ترشيحاتنا

تعرف على طاقم تحكيم مباراة الزمالك وجينراسيون السنغالي

تصرف مفاجئ.. مضيفة طيران تركل الركاب إلى خارج الطائرة بعد اشتعالها في الجو

سيدة تسقط على قضبان المترو قبل وصوله بلحظات.. لن تصدق ما حدث.. شاهد

4 أزمات تواجه النجم الساحلي التونسي قبل مواجهة الأهلي

كاف يمنح الأهلي 450 ألف دولار.. اعرف السبب

بـ فستان مشجر قصير.. مي عمر تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| طرد راكبة بريطانية من طائرة قبيل إقلاعها والسبب سيفاجئك

بعد انتهاء الزيارة.. شاهد إطلالات الأميرة كيت ميدلتون في باكستان.. صور

بـ فستان مشجر قصير.. مي عمر تستعرض أناقتها في أحدث ظهور