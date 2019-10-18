4 أزمات تواجه النجم الساحلي التونسي قبل مواجهة الأهلي



أجرى علية البريقي لاعب النجم الساحلي التونسي عملية جراحية السبت على مستوى أسفل البطن، كشفت تقارير صحفية تونسية أن البريقي سيغيب عن تدريبات النجم الساحلي لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع.



ويعد البريقي من اللاعبين أصحاب الخبرة في صفوف ليتوال، حيث ينتظر أن يعود اللاعب لصفوف فريقه قبل مباراته ضد الأهلي بافتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا



أزمة الملعب



يعاني النجم الساحلي في الفترة الأخيرة من خوض مبارياته خارج ملعبه، علما بأنه لعب مباراة إياب دور الـ 32 أمام أشانتي كوتوكو الغاني في ملعب المنستير، ودون حضور جمهوره.



وأكد قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي التونسي أن المباراة ستقام علي أرضية ملعب الأوليمبي في رادس بحضور جماهير حوالي 40 أو 45 ألف مشجع.



استقالة الرئيس



قدم رضا شرف الدين، رئيس مجلس إدارة نادي النجم الساحلي التونسي استقالته من منصبه بشكل رسمي حسب ما نشره الحساب الرسمي للفريق التونسي.



ونشر الحساب الرسمي للنجم الساحلي صورة من بيان الاستقالة معلقًا: "رئيس النجم الرياضي الساحلي يسلم استقالته إلى الكتابة العامة للنادي".



أزمة المدير الفني



بعد إستقالة فوزي البنزرتي لم يستقر النادي علي مدير الفني إلا بتعيين المدرب العام رفيق المحمدي، مع مطالب الجماهير بتعيين مدير فني أجنبي بسبب تذبذب النتائج في الفترة الأخيرة.



ووقع الأهلي في المجموعة الثانية مع كل من النجم الساحلي التونسي، الهلال السوداني، بلاتينيوم الزيمبابوي بعد إجراء قرعة دورى أبطال أفريقيا، التى أقيمت بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر.



أوقعت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، النجم الساحلي في مواجهة من العيار الثقيل مع النادي الأهلي، بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، في نوفمبر المقبل.ويعاني نادي النجم الساحلي التونسي من عدد من الأزمات في الفترة الأخيرة، جعلته يمر بعاصفة من المشاكل لتصل لحالة من القلق لجماهير "سوسة".