الأزمات تضرب أبطال إفريقيا.. مشاكل صادمة داخل فرق البطولة

سحبت الأسبوع الماضي قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والتي أجريت فى المقر الرئيسي، للاتحاد الإفريقى بالقاهرة ،وأسفرت عن مجموعات متوازنة.



وجاءت قرعة دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا كالآتي :



المجموعة الأولى: أول أغسطس الأنجولى، زيسكو الزامبى، الزمالك/جينيراسيون، مازيمى الكونغولى.



المجموعة الثانية : الأهلى، النجم الساحلى، الهلال السودانى، بلاتينيوم الزيمبابوي.



المجموعة الثالثة:الوداد المغربي، صنداونز الجنوب افريقي، بترو اتلتيكو الانجولي، اتحاد العاصمة الجزائري



المجموعة الرابعة :الترجي التونسي، الرجاء المغربي، شبيبة القبائل الجزائري، فيتا كلوب الكونغولي



وضربت الأزمات الفرق المشاركة في العرس الإفريقي ، فأغلب الفرق الـ 16 حلت بها بعض المشاكل والتي يتوقع الخبراء أنها ستؤثر على مشوار تلك الفرق في البطولة ، وآخرها تقديم رضا شرف الدين، رئيس مجلس إدارة نادي النجم الساحلي التونسي استقالته من منصبه بشكل رسمي



ويرصد لكم صدى البلد بعض الأزمات التي حلت بالفرق المشاركة في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا



المجموعة الأولى :



زيسكو الزامبي : اشتكى الياباني كوسوكي ناكاماتشي، لاعب نادي زيسكو الزامبي من انقطاع الكهرباء في زامبيا لفترات طويلة.



ونشر ناكاماتشي على حسابه الشخصي على تويتر ، تغريدة اشتكى فيها من انقطاع الكهرباء لفترة تصل من 6 إلى 8 ساعات يوميًا ،في زامبيا



أزمة الزمالك وجينيراسيون فوت : لم يتحدد بعد أخر أضلاع المجموعة الأولى ، فبعد انسحاب جينيراسيون فوت السنغالي من مباراة العودة أمام الزمالك ، قرر الإتحاد الإفريقي إعادة المباراة في القاهرة يوم 24 أكتوبر الجاري، وذلك بعد الأزمة التي أثيرت في الفترة الماضية ، مع التذكير بأن الفريق السنغالي قد حسم مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف.



المجموعة الثانية :



النجم الساحلي : الأزمات تتوالى بين جدران الفريق التونسي ، فالفريق لا يقدم أفضل مستوياته ، وخاصة بعد رحيل المدرب المخضرم فوزي البنزرتي عن الفريق فالنادي لم يستقر علي مدير فني وقام بتعيين المدرب العام رفيق المحمدي، مع مطالب الجماهير بتعيين مدير فني أجنبي بسبب تذبذب النتائج في الفترة الأخيرة.



النجم الساحلي أيضًا يواجه صعوبة على اللعب على ملعبه ، يعاني النجم الساحلي في الفترة الأخيرة من خوض مبارياته خارج ملعبه، علما بأنه لعب مباراة إياب دور الـ 32 أمام أشانتي كوتوكو الغاني في ملعب المنستير، ودون حضور جمهوره، ومن المقرر أن تقام المباراة الأولى في دور المجموعات أمام الأهلي على ملعب رادس.



النادي التونسي يعاني أيضًا من الإصابات ، فلاعبه علية البريقي أجرى عملية جراحية ، قد يتغيب على أثرها عن مباراة الأهلي ، بالإضافة للشكوك حول لحاق نجم الفريق الأول محمد أمين بن عمر بالمباراة ، وذلك بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي قبل كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي أقيمت بمصر.



أزمات النجم لم تنتهي عند هذا الحد ، حيث خرج اليوم رضا شرف الدين، رئيس مجلس إدارة نادي النجم الساحلي التونسي وقدم استقالته من منصبه بشكل رسمي دون ابداء أي أسباب.



الهلال السوداني : الحال ليس أفضل بالنسبة للهلال السوداني ، فالنادي يعاني بشدة في الدوري المحلي ، حيث لم يحقق الفريق الفوز في آخر 3 مباريات ، في أمر غير معتاد على النادي السوداني الكبير ، الأمر الذي أثار الأقاويل حول احتمالية إقالة صلاح آدم ، المدير الفني للفريق من منصبه.



المجموعة الثالثة :



الوداد المغربي : مازالت أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا برادس ملقية بظلالها على النادي الودادي ، فالنادي يعيش حالة تخبط إداري في تلك الفترة، حيث قدم محمد الغازي المسؤول القانوني للوداد البيضاوي استقالته لسعيد الناصيري، رئيس النادي المغربي من منصبه، وذلك دون إبداء أي أسباب، لكن بعض التقارير الصحفية تشير أن سبب الإستقالة هو فشله في إدارة ملف نهائي رادس.



النادي المغربي أيضًا قام بيع العديد من اللاعبين المهمين بعد النهائي الإفريقي أمام الترجي التونسي ، وعلى رأسهم محمد أوناجم لنادي الزمالك المصري.



اتحاد العاصمة الجزائري: أصدر لاعبو اتحاد الجزائر الذي يتواجد في المجموعة الثالثة التي تضم ممثل الجزائر والوداد البيضاوي وصن داونز الجنوب افريقي وبيترو لواندا الانجولي، بيانا يهددون بتجميد نشاطه الكروي محليا وقاريا.



وجاء هذا القرار نتيجة عدم قدرة إدارة الفريق الجزائري على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه اللاعبين، رغم المراسلات العديدة التي أرسلتها الإدارة للمعنيين لحل المشكل المالي الذي يعاني منه الفريق.



لكن اليوم أصدر النادي بيانًا أكد فيه أن اللاعبين عادوا للتدريبات بعد الإنفراجة المالية الناتجة عن منحة من أحد المشجعين قدرت بـ 90 ألف يورو لدفع رواتب اللاعبين ، وأن اللاعبين جاهزين لخوض المبارا أمام أهلي برج بوعريريج المقررة الأربعاء المقبل بملعب "عمر حمادي"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الجزائري، لكن الإنتكاسة متوقعة في أي لحظة.



المجموعة الرابعة :



الرجاء المغربي : أعلن نادي الرجاء المغربي إقالة أحد أعضاء الجهاز الفني للفريق الأول ، بسبب تحرشه بلاعب من صفوف فريق الشباب.



الأزمة ألقت بظلالها على النادي ، مع وجود شائعات بتعرض 3 لاعبين آخرين للتحرش على يد هذا المدرب والذي لم يتم ذكر اسمه.