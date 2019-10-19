طلب إيدي من غير ما أعرف.. رباب حسين تكشف تفاصيل زواجها بالمخرج أحمد توفيق.. فيديو

كشفت المخرجة الكبيرة رباب حسين، عن الدعم الكبير الذي قدمه لها المخرج الكبير أحمد توفيق في بداية حياتها العملية، لافتة إلى أنها بدأت معه العمل كمساعد مخرج قبل أن تتزوجه في نهاية الستينات.



وقالت "حسين" في حواره مع الإعلامية «قصواء الخلالي» مقدمة برنامج «المساء مع قصواء»، المذاع على فضائية «TeN» أنه بعد إنهاء دراستها بدأت العمل في مجال الإخراج نظرا لحبها لهذا المجال، وبعد عمل 6 أشهر مع المخرج الكبير أحمد توفيق حدثت بينهما قصة حب، لافتة إلى أنه فاجأها خلال تصوير "بروفة" أحد الأعمال الفنية، واعترف لها أنه قابل والدها وطلب يدها للزواج منها.



وتابعت: "أحمد توفيق راح قابل والدي وأنا معرفش، ولما رجع عملي مفاجأة وقالي أنا كنت في بيتكم بطلب إيدك من والدك".



وأوضحت أنه خلال فترة عملهم معا قبل أو بعد الزواج كان بينهما تفاهم تام في العمل، وتبادل لوجهات النظر في كل ما يخص نجاح العمل الفني الذي يتم إخراجه.