بعد مساندتهما للنادي الأهلي .. خالد الغندور يهاجم ميدو وطارق العشري

هاجم الإعلامى خالد الغندور، أحمد حسام ميدو، المدير الفني لمصر المقاصة، وطارق العشري، المدير الفني لنادي حرس الحدود، وذلك بسبب مساندتهما للنادي الأهلي.





وقال خالد الغندور في تصريحات تلفزيونية، إن أحمد حسام ميدو وطارق العشري ساندا النادي الأهلي في بيانه عن انتظام مسابقة الدوري الممتاز.





واضاف:" كابتن ميدو كابتن طارق العشرين يتحدثان عن العدل والمنافسة وانا مع هذا، ولكن لماذا لم تتحدثا عن نفس الأمر الموسم الماضي، وتتحدثان عنه هذا الموسم".





وكان أحمد حسام ميدو قد هاجم اتحاد الكرة المصري وطالبه بالاستقالة، وذلك بسبب تأجيل مباراة القمة بين النادي الأهلي والزمالك.



