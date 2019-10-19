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توك شو

محام محمود البنا يكشف حقيقة تزوير سن الجاني.. فيديو

السبت 19/أكتوبر/2019 - 03:41 ص
شهيد الشهامة
شهيد الشهامة
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حمزة شعيب
أكد نضال مندور، محامي محمود البنا ضحية الشهامة بالمنوفية، أن الأوراق الرسمية كشهادة الميلاد، والبطاقة الشخصية للجاني توضح أن سنه أقل من 18 عاما، أي أنه حدث، موضحًا أنهم تأكدوا أن شهادة الميلاد حقيقية.

وأضاف "مندور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك من يردد على مواقع التواصل الاجتماعي أن البطاقة الشخصية للجاني صدرت بتاريخ 1 مايو وهو أجازة رسمية، موضحًا أنه تم تشكيل فريق للتأكد من تلك المعلومات هل هي صحيحة أم خاطئة.

وأشار إلى أنهم اطلعوا على شهادة الابتدائية الخاصة بالجاني، واتضح أن التاريخ في الشهادة هو نفس المدون في شهادة الميلاد، موضحا أنه حال تم محاكمة الجاني كحدث فإن أقصى عقوبة سيحصل عليها ستكون 15 عاما، مطالبا أعضاء مجلس النواب بتعديل سن الحدث، معتبرا أن اعتبار الحدث عند سن 15 عاما أمرا مناسبا.

ومن جانبه استنكر الإعلامي عمرو أديب، تشكيك البعض في سن الجاني، والادعاء بأن هناك محاولات لتزوير سن الجاني، قائلا: "مينفعش اللي بتروجوه ده.. هو إحنا هنزور ليه، مفيش تستر على حد"، مطالبا محامي شهيد الشهامة بأن يتواصل معه شخصيا حال عثوره على مستند يثبت أن الجاني فوق 18 عاما.
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