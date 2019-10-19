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رياضة

فايلر يحصل على 100 ألف دولار من الأهلي .. اعرف السبب

السبت 19/أكتوبر/2019 - 01:09 ص
فايلر
فايلر
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أحمد هاني
تلقي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ومعاونيه ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بيناكل مدرب الأحمال البدنية بالفريق مبلغ 100 ألف دولار .

وقررت إدارة الأهلي مؤخرًا صرف مكافأة الفوز ببطولة السوبر التي حسمها الأهلي لصالحه بالفوز على الزمالك 3 / 2.

وحصل فايلر ومعاونيه يانكون وبينيكل على 100 ألف دولار مؤخرًا وهي تمثل نسبة تم الاتفاق عليها خلال توقيع عقود تدريب الفريق قبل ما يقرب من 50 يومًا.

وكان فايلر تولى قيادة الأهلي، في شهر سبتمبر الماضي، وقاد الأهلي للفوز في 6 مباريات في مختلف البطولات، بنسبة نجاح 100%، وحقق كأس السوبر مع الأهلي على حساب الزمالك.
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