فايلر يحصل على 100 ألف دولار من الأهلي .. اعرف السبب

تلقي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ومعاونيه ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بيناكل مدرب الأحمال البدنية بالفريق مبلغ 100 ألف دولار .





وقررت إدارة الأهلي مؤخرًا صرف مكافأة الفوز ببطولة السوبر التي حسمها الأهلي لصالحه بالفوز على الزمالك 3 / 2.





وحصل فايلر ومعاونيه يانكون وبينيكل على 100 ألف دولار مؤخرًا وهي تمثل نسبة تم الاتفاق عليها خلال توقيع عقود تدريب الفريق قبل ما يقرب من 50 يومًا.



