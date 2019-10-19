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منوعات

كوتشينه وفوتو سيشن.. فيديو يثير الجدل بين رواد تويتر لمتظاهري لبنان

السبت 19/أكتوبر/2019 - 06:20 ص
الصورة المتداولة
الصورة المتداولة للمتظاهرة
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مريم صليب
تداول رواد التواصل الإجتماعي عبر موقع التغريدات ، تويتر ، مقطع فيديو أثار الجدل بين الرواد بسبب ما قام به بعض المواطنون أثناء إندلاع المظاهرات في لبنان.

انتشر مقطع فيديو لمواطنين أثناء لعبهم الكوتشينه خلال إندلاع المظاهرات في لبنان، وكأنهم يقولون أنهم في واد والآخرون في واد آخر.

أثار ذلك المقطع جدلا كبير الرواد ، فالبعض يراها سخافة وتقليل من المواطنين المتظاهرين، والبعض الآخر يرى أنه شئ عادي ولا يستحق أن يلتفت له .

كما أثارت إحدى المتظاهرات اللبنانيات الجدل بعد تصويرها أثناء إندلاع النيران وكأنها جلسة تصوير لنشرها عبر حسابها على وسائل التواصل الإجتماعي .

جدير بالذكر أن مناطق لبنان كافة شهدت منذ يوم الخميس مظاهرات واحتجاجات شعبية واسعة احتجاجًا على زيادة الضرائب وعلى تردي الأوضاع الاقتصادية، لتتصاعد المطالبات الشعبية وتصل إلى طلب إسقاط الحكومة.





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